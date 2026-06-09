Sugestões

Termina nessa quarta-feira (10) o prazo para que os moradores de São José dos Campos façam sugestões ao projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027 por meio de formulário on-line disponível no site da Câmara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Audiência

Na noite dessa segunda-feira (8), a Câmara fez uma audiência pública presencial para debater o projeto. No evento, moradores fizeram sugestões como aumento dos investimentos em regularização fundiária, melhorias para o bairro Capão Grosso, instalação de água potável em residências do bairro Recanto da Piedade, ampliação das escolas de tempo integral, contratação de profissionais de saúde, além de ações de acolhimento e atendimento a dependentes químicos em situação de rua e apoio aos pequenos empreendedores do município.