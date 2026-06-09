Sugestões
Termina nessa quarta-feira (10) o prazo para que os moradores de São José dos Campos façam sugestões ao projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027 por meio de formulário on-line disponível no site da Câmara.
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Audiência
Na noite dessa segunda-feira (8), a Câmara fez uma audiência pública presencial para debater o projeto. No evento, moradores fizeram sugestões como aumento dos investimentos em regularização fundiária, melhorias para o bairro Capão Grosso, instalação de água potável em residências do bairro Recanto da Piedade, ampliação das escolas de tempo integral, contratação de profissionais de saúde, além de ações de acolhimento e atendimento a dependentes químicos em situação de rua e apoio aos pequenos empreendedores do município.
Orçamento
A LDO é uma ferramenta de suporte para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), na qual se prevê quais ações prioritárias serão realizadas no ano seguinte e a respectiva destinação de recursos, adequando assim as propostas definidas à realidade financeira do município.
LDO
O projeto da LDO de 2027 prevê que São José terá receita de R$ 4,857 bilhões no ano que vem - o montante não inclui o regime de previdência dos servidores. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 4,589 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,84%, ficaria acima da inflação prevista para esse ano, de 5,11%.