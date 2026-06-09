Levantamento do MPT (Ministério Público do Trabalho) mostra que as denúncias de trabalho infantil aumentaram 96% na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) neste ano, de janeiro a maio, comparado a igual período do ano passado. Os casos passaram de 24 para 47.

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Na área de atuação do MPT na 15ª Região, que abrange 599 municípios do interior paulista e Litoral Norte do estado, o órgão registrou um crescimento de 102% no número de denúncias relacionadas ao trabalho infantil.