A morte de José Vanderlei Dantas, de 63 anos, transformou em tragédia um acidente registrado na noite desta segunda-feira (8) na Via Dutra, em Queluz.

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Passageiro de um caminhão que colidiu na traseira de outro veículo de carga parado no acostamento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Quem era José Vanderlei