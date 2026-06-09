A morte de José Vanderlei Dantas, de 63 anos, transformou em tragédia um acidente registrado na noite desta segunda-feira (8) na Via Dutra, em Queluz.
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Passageiro de um caminhão que colidiu na traseira de outro veículo de carga parado no acostamento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Quem era José Vanderlei
José Vanderlei Dantas tinha 63 anos e viajava como passageiro em um caminhão Mercedes-Benz Atego quando ocorreu o acidente, no km 5,7 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na região do bairro Estrela, em Queluz.
Segundo informações registradas pela Polícia Civil, o veículo em que ele estava bateu na traseira de outro caminhão que permanecia parado no acostamento devido a uma pane elétrica.
O impacto foi violento. José morreu antes da chegada do socorro. O corpo permaneceu no local até a realização dos trabalhos periciais do Instituto de Criminalística de Cruzeiro.
Motorista ficou ferido
O motorista do caminhão em que José estava, um homem de 47 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Cruzeiro para atendimento médico.
Já o condutor do caminhão que estava parado no acostamento não sofreu lesões.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e posteriormente apresentada na Delegacia de Polícia de Queluz.
O que se sabe sobre o acidente
De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão atingido estava parado no acostamento por causa de uma pane elétrica quando foi atingido na traseira pelo outro veículo de carga.
A Polícia Científica realizou perícia no local para ajudar a esclarecer as circunstâncias da colisão. Entre os pontos que deverão ser analisados estão as condições de sinalização do caminhão parado, a visibilidade na rodovia e a dinâmica completa do acidente.
Caso será investigado
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previstos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
A Polícia Civil ressaltou que a classificação adotada no registro é preliminar e não representa responsabilização definitiva. A investigação deverá analisar laudos técnicos, depoimentos e demais elementos para determinar as circunstâncias do acidente.