O corpo da dançarina e capoeirista Rafaela Cristini dos Santos, 22 anos, de Guaratinguetá, que morreu no Egito, deve chegar ao Brasil no final da tarde desta terça-feira (9), segundo previsão da família.

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Rafaela estava há um ano e nove meses no exterior e morreu durante uma turnê de apresentações. Ela dançava para a agência e companhia de dança brasileira BL Dancers, que tem forte atuação no Oriente Médio e na Europa.