O Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) orientaram a interrupção temporária e preventiva da vacinação contra a dengue com o imunizante Butantan-DV no SUS (Sistema Único de Saúde).

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A medida visa reavaliar a estratégia vacinal após a notificação de reações adversas entre um contingente de quase 500 mil pessoas imunizadas. Entre os registros, foram identificados três casos com sinal de gravidade, incluindo dois óbitos.