O Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) orientaram a interrupção temporária e preventiva da vacinação contra a dengue com o imunizante Butantan-DV no SUS (Sistema Único de Saúde).
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A medida visa reavaliar a estratégia vacinal após a notificação de reações adversas entre um contingente de quase 500 mil pessoas imunizadas. Entre os registros, foram identificados três casos com sinal de gravidade, incluindo dois óbitos.
As autoridades sanitárias e os sistemas de farmacovigilância ressaltam que não há confirmação de vínculo causal entre a aplicação da vacina e as ocorrências graves, que seguem sob rigorosa investigação.
Medida preventiva
De acordo com o Governo de São Paulo, a suspensão é uma ação padrão de monitoramento em programas de imunização, essencial para garantir a segurança da população.
A suspensão não é definitiva. A vacina permanece com seu registro válido e a instituição continuará colaborando ativamente com o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo dados técnicos e realizando estudos complementares durante o processo de análise.
Segurança e eficácia
A vacina Butantan-DV possui um histórico de segurança e eficácia em seus estudos clínicos. O imunizante possui eficácia global de 79,6% e de 89% contra os casos graves da dengue. Além disso, o monitoramento em municípios que realizaram vacinação em massa, como Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG), apresentou resultados altamente positivos.
Nenhuma reação adversa relevante associada à vacina foi identificada nessas localidades durante as campanhas de larga escala.
O que muda com a decisão
A interrupção temporária vale para todos os públicos e grupos que vinham recebendo o imunizante. As pessoas que já receberam a dose continuam protegidas.
No entanto, quem foi imunizado recentemente deve ficar atento a sintomas como febre ou outras reações incomuns, buscando atendimento médico caso necessário.
Não há uma data definida para o retorno da vacinação. A continuidade do programa será avaliada apenas após a conclusão das investigações técnicas e científicas.