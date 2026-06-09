Um homem foi vítima de um ataque a facadas em uma residência localizada no bairro São Guido, em Paraibuna, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e será investigado.
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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é um conhecido da vítima, identificado como “Valdirzinho”. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (5) e foi comunicado à Polícia Civil nessa segunda-feira (8).
De acordo com o relato da vítima, o homem estava em sua casa e, após o término de uma refeição, foi solicitado a deixar o local. Ainda segundo o depoimento, o suspeito demonstrou contrariedade com a permanência de outras pessoas na residência e passou a agir de forma agressiva.
O boletim informa que, motivado por ciúmes, o suspeito teria se exaltado e utilizado uma faca para atacar a vítima, causando ferimentos no braço, na mão e na parte posterior do braço. Além das agressões, o portão da residência também foi danificado durante a confusão.
Autor aparentava estar alcoolizado
Ainda conforme o registro policial, a vítima afirmou que o autor aparentava estar alcoolizado no momento dos fatos, enquanto ela estava em condições normais. As outras duas pessoas que estavam na residência não presenciaram as agressões, porque permaneceram em um quarto, enquanto o ataque ocorreu em frente ao portão da casa, já na via pública.
Após o ocorrido, a vítima acionou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência, e procurou atendimento médico na Santa Casa, onde recebeu atendimento clínico. Até o momento do registro, entretanto, não havia apresentado documentação médica comprobatória à Polícia Civil.
A autoridade policial instaurou o procedimento para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis para a responsabilização do suspeito.