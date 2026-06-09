Um homem foi vítima de um ataque a facadas em uma residência localizada no bairro São Guido, em Paraibuna, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e será investigado.

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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é um conhecido da vítima, identificado como “Valdirzinho”. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (5) e foi comunicado à Polícia Civil nessa segunda-feira (8).