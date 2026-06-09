A busca por Thaís Alves de Azevedo, de 32 anos, que estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (8), teve um final feliz. Após uma forte mobilização nas redes sociais, a jovem foi localizada na casa de uma amiga da família na tarde desta terça-feira (9).

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Entenda o caso

Moradora do bairro Campos de São José, Thaís havia sido vista pela última vez na região central da cidade, onde realiza um estágio. De acordo com o esposo, ele a levou até o local de trabalho, na rua Quinze de Novembro, por volta das 8h de segunda-feira. Ao retornar para buscá-la às 13h, a estudante não estava mais no local.