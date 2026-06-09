Taubaté se prepara para sediar a primeira maratona de 42 km de sua história. A Taubaté Marathon acontecerá no dia 23 de agosto de 2026 e está com inscrições abertas para os percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

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A iniciativa é apoiada pela Prefeitura de Taubaté e busca fomentar o turismo esportivo, conectando o trajeto à história e ao desenvolvimento urbano da cidade.