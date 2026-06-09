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CORRIDA DE RUA

Inscrições abertas para a 1ª maratona 42 km de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Inscrições abertas para a 1ª maratona 42 km de Taubaté
Inscrições abertas para a 1ª maratona 42 km de Taubaté

Taubaté se prepara para sediar a primeira maratona de 42 km de sua história. A Taubaté Marathon acontecerá no dia 23 de agosto de 2026 e está com inscrições abertas para os percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

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A iniciativa é apoiada pela Prefeitura de Taubaté e busca fomentar o turismo esportivo, conectando o trajeto à história e ao desenvolvimento urbano da cidade.

Com a expectativa de atrair corredores de diversas regiões, o evento promete movimentar a economia local, impulsionando os setores de hotelaria, alimentação, transporte e comércio, além de gerar emprego e renda.

Reconhecimento

Esse grande passo está alinhado a uma conquista recente. Taubaté foi destaque com o segundo lugar no Prêmio de Excelência FPA (Federação Paulista de Atletismo) de Corrida de Rua 2026, na categoria que reconhece os municípios com maior número de provas realizadas na Região G do Estado de São Paulo.

A premiação valida o desempenho de municípios e organizadores ao longo da temporada de 2025, utilizando critérios técnicos que avaliam a qualidade, a organização e o fortalecimento do calendário esportivo local.

Como participar

Interessados devem acessar o site oficial da maratona e escolher o percurso e o tipo de kit desejado. No link também há informações sobre o regulamento das provas.

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