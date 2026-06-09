Amor pela dança.

Há um ano e nove meses no exterior, a dançarina e capoeirista Rafaela Cristini dos Santos, 22 anos, de Guaratinguetá, morreu no Egito durante uma turnê de dança. Ela vivia o sonho de trabalhar fora do país e mostrar sua arte.

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