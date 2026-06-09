10 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

VÍDEO: Incêndio atinge PEV do Santa Júlia, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE/ Harley Eliezar
Estrutura do PEV do bairro Jardim Santa Júlia foi destruída por incêndio
Estrutura do PEV do bairro Jardim Santa Júlia foi destruída por incêndio

Um incêndio atingiu as instalações do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro Jardim Santa Júlia, em São José dos Campos. VEJA O VÍDEO

Moradores afirmam que as chamas começaram por volta das 5h desta terça-feira (9), consumindo rapidamente a cobertura da estrutura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até o momento, não há informações sobre feridos e as causas do incidente.

Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que "lamenta o incêndio ocorrido no PEV do bairro Santa Júlia". Veja a nota:

"Na madrugada desta terça (9), por volta das 5h o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) recebeu por meio do sistema de alarmes a informação do incêndio.

As equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e por volta das 6h o fogo foi extinto.

Os danos serão avaliados pela equipe da Defesa Civil para que as devidas manutenções realizadas.

As imagens do CSI eventualmente disponíveis, que possam contribuir para a elucidação dos fatos, serão preservadas e colocadas à disposição das autoridades responsáveis pela investigação, observando-se os trâmites legais e a legislação aplicável.

A Prefeitura ressalta que o atendimento à população seguirá normalmente no local", diz a nota.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários