Um incêndio atingiu as instalações do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro Jardim Santa Júlia, em São José dos Campos. VEJA O VÍDEO
Moradores afirmam que as chamas começaram por volta das 5h desta terça-feira (9), consumindo rapidamente a cobertura da estrutura.
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Até o momento, não há informações sobre feridos e as causas do incidente.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que "lamenta o incêndio ocorrido no PEV do bairro Santa Júlia". Veja a nota:
"Na madrugada desta terça (9), por volta das 5h o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) recebeu por meio do sistema de alarmes a informação do incêndio.
As equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e por volta das 6h o fogo foi extinto.
Os danos serão avaliados pela equipe da Defesa Civil para que as devidas manutenções realizadas.
As imagens do CSI eventualmente disponíveis, que possam contribuir para a elucidação dos fatos, serão preservadas e colocadas à disposição das autoridades responsáveis pela investigação, observando-se os trâmites legais e a legislação aplicável.
A Prefeitura ressalta que o atendimento à população seguirá normalmente no local", diz a nota.