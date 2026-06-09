Um incêndio atingiu as instalações do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro Jardim Santa Júlia, em São José dos Campos. VEJA O VÍDEO

Moradores afirmam que as chamas começaram por volta das 5h desta terça-feira (9), consumindo rapidamente a cobertura da estrutura.

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