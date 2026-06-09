O Governo do Estado de São Paulo suspendeu a licitação para concessão da EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) um dia antes da entrega dos envelopes, prevista para esta terça-feira (9). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (8) pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, sem apresentar justificativas e sem divulgar nova data para retomada do certame.

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A suspensão atinge a Concorrência Internacional nº SPI-002/2026, destinada à concessão de obras no Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro Campos do Jordão.