10 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONCORRÊNCIA

Governo de SP suspende licitação da Estrada de Ferro de Campos

Por Jesse Nascimento | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMCJ
Estrada de Ferro Campos do Jordão
Estrada de Ferro Campos do Jordão

O Governo do Estado de São Paulo suspendeu a licitação para concessão da EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) um dia antes da entrega dos envelopes, prevista para esta terça-feira (9). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (8) pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, sem apresentar justificativas e sem divulgar nova data para retomada do certame.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A suspensão atinge a Concorrência Internacional nº SPI-002/2026, destinada à concessão de obras no Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro Campos do Jordão.

O certame tem como objetivo transferir à iniciativa privada a operação, manutenção e modernização da ferrovia, com investimentos estimados em R$ 317 milhões.

Segundo o comunicado assinado pelo secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, um novo cronograma com a data para recebimento e abertura das propostas será divulgado oportunamente pela pasta. Não há prazo para a divulgação.

Suspensão é segundo revés no processo

Esse é o segundo revés no cronograma da licitação. Em abril deste ano, o Governo de São Paulo já havia prorrogado os prazos do certame após pedidos de potenciais interessados que precisavam de mais tempo para analisar o projeto e estruturar as propostas.

Na ocasião, a entrega dos envelopes foi remarcada de 29 de abril para 9 de junho de 2026. O leilão na B3, em São Paulo, foi transferido de 29 de abril para 12 de junho.

O governo justificou o primeiro adiamento como medida para ampliar a concorrência e tornar o ativo mais atrativo para investidores.

A situação agora é diferente. Enquanto o adiamento anterior manteve o processo em andamento e definiu novas datas, a publicação desta segunda-feira suspende formalmente a licitação sem informar quando o certame será retomado.

Conheça a Estrada de Ferro Campos do Jordão

A Estrada de Ferro Campos do Jordão percorre 47 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, passando por Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.

É um dos principais atrativos turísticos do Estado de São Paulo e opera em sinergia com os parques estaduais de Campos do Jordão e Capivari, já concedidos à iniciativa privada.

O contrato de concessão prevê: recuperação e modernização da infraestrutura ferroviária, substituição de trilhos e atualização dos trens, reabertura do Parque Reino das Águas Claras (área de 38 mil m²), manutenção do Museu de Memória Ferroviária, implantação de novos equipamentos turísticos ao longo do percurso, gestão e implantação futura de oficinas de manutenção e estações de embarque.

O projeto é considerado estratégico para o turismo regional do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, região que atrai milhões de visitantes por ano.

A licitação tem autorização no Decreto estadual nº 70.336, de 12 de janeiro de 2026. O edital foi republicado em março de 2026 e o processo passou por consulta pública e audiências públicas em 2025.

O contrato exige a constituição de uma Sociedade de Propósito Específico pelo futuro concessionário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários