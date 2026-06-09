Câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) auxiliaram na recuperação de dois veículos em São José do Campos.
Um dos carros, com queixa de furto, foi localizado no bairro Jardim São Dimas e o outro, roubado, foi encontrado minutos após o crime, no bairro Santa Cecília 2. Ambas as ocorrências foram registradas na sexta-feira (5) e também resultaram de prisão de um homem.
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Os sistemas emitiram um alerta durante a passagem de um carro furtado no alcance de uma das câmeras inteligentes.
A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram informadas e uma equipe do Gbike (Grupamento de bicicleta) abordou o condutor na avenida Adhemar de Barros, no bairro Jardim São Dimas. O carro foi recuperado e o motorista foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária.
Já durante a noite de sexta, uma denúncia via 190 apontou a localização de um veículo suspeito de um roubo ocorrido minutos antes, na Vila Cambuí. O CSI identificou o trajeto do carro, que foi localizado e recuperado no bairro Santa Cecília 2.