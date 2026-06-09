Câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) auxiliaram na recuperação de dois veículos em São José do Campos.

Um dos carros, com queixa de furto, foi localizado no bairro Jardim São Dimas e o outro, roubado, foi encontrado minutos após o crime, no bairro Santa Cecília 2. Ambas as ocorrências foram registradas na sexta-feira (5) e também resultaram de prisão de um homem.

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