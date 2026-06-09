A Operação Feriado Seguro, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos e pelo programa São José Unida, resultou na prisão de 14 pessoas e na aplicação de 74 multas por perturbação do sossego durante o feriado prolongado de Corpus Christi.
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No período de 3 a 7 de junho, forças de segurança, equipes de trânsito e fiscalização abordaram 144 pessoas e 56 veículos em pontos estratégicos e de grande fluxo por toda a cidade.
Números da operação
Entre as 14 pessoas detidas, quatro eram procuradas pela Justiça. Além disso, oito veículos com queixa de furto ou roubo foram recuperados. A operação também aplicou 74 multas a carros com som alto ou motos com escapamentos irregulares que causavam perturbação do sossego.
Alerta CSI
Durante a operação, na sexta-feira (5), câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) emitiram alerta que possibilitou a recuperação de um carro furtado na avenida Dr. Adhemar de Barros, no Jardim São Dimas. O motorista foi levado à Central de Polícia Judiciária.
Denúncias
Também na madrugada de sexta-feira, uma denúncia via 190 informou sobre o roubo de um veículo na Via Cambuí, região sudeste. Com o apoio das câmeras do CSI, o trajeto foi identificado e o automóvel foi recuperado minutos depois no bairro Santa Cecília 2.
No sábado (6), a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada via 153 para intervir em ocorrência de descumprimento de medida protetiva e roubo de um celular, no bairro Campos de São José.
Equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e da Patrulha Maria da Penha localizaram o suspeito, que foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
A polícia reforça que o acionamento e as denúncias são fundamentais para resolução de muitos casos. A GCM pode ser acionada via 153 e a Polícia Militar pelo 190.