A Operação Feriado Seguro, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos e pelo programa São José Unida, resultou na prisão de 14 pessoas e na aplicação de 74 multas por perturbação do sossego durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

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No período de 3 a 7 de junho, forças de segurança, equipes de trânsito e fiscalização abordaram 144 pessoas e 56 veículos em pontos estratégicos e de grande fluxo por toda a cidade.

Números da operação