O técnico de enfermagem Jansen Rodrigues Marcelino, de 44 anos, que estava desaparecido há quase um mês em São José dos Campos, foi finalmente encontrado. Morador da Vila Iracema, havia sido visto pela última vez em 9 de maio de 2026, quando saiu de casa dirigindo um veículo Chevrolet Celta prata.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desde o sumiço, familiares e amigos vinham realizando uma intensa mobilização nas redes sociais para tentar descobrir o seu paradeiro. O desfecho feliz trouxe um enorme alívio para todos que acompanhavam o caso.

Alívio e gratidão