10 de junho de 2026
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REENCONTRO

Jansen é encontrado com vida após um mês de buscas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jansen Rodrigues Marcelino é encontrado com vida
Jansen Rodrigues Marcelino é encontrado com vida

O técnico de enfermagem Jansen Rodrigues Marcelino, de 44 anos, que estava desaparecido há quase um mês em São José dos Campos, foi finalmente encontrado. Morador da Vila Iracema, havia sido visto pela última vez em 9 de maio de 2026, quando saiu de casa dirigindo um veículo Chevrolet Celta prata.

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Desde o sumiço, familiares e amigos vinham realizando uma intensa mobilização nas redes sociais para tentar descobrir o seu paradeiro. O desfecho feliz trouxe um enorme alívio para todos que acompanhavam o caso.

Alívio e gratidão

Nas redes sociais, a irmã de Jansen compartilhou uma mensagem emocionante para comunicar que ele foi localizado e agradecer à corrente de apoio e solidariedade que se formou durante as semanas de busca.

"Louvado seja Deus em sua infinita misericórdia, que Deus possa recompensar a cada um que nos ajudou neste momento tão difícil", publicou ela.

A irmã também tranquilizou a todos sobre o estado de saúde do técnico de enfermagem, destacando o sentimento de gratidão da família.  "Ele está bem, nosso coração está em paz", disse.

Os detalhes sobre as circunstâncias em que Jansen foi localizado não foram divulgados pela família.

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