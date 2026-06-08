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AGENDA EM SJC

Campeão do BBB, Davi Brito cumpre agenda de gravações em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Davi Brito cumpriu agenda em SJC
Davi Brito cumpriu agenda em SJC

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil, esteve em São José dos Campos nesta segunda-feira (8) para cumprir uma agenda de gravações na cidade.

O ex-BBB participa de ações de divulgação de um programa ligado ao segmento de bets, do qual é um dos divulgadores.

Durante a passagem por São José, Davi também almoçou no restaurante Al Badah, um dos estabelecimentos mais tradicionais da cidade. A presença do ex-BBB chamou a atenção de moradores e frequentadores do local.

Davi Brito ganhou projeção nacional após vencer o Big Brother Brasil e, desde então, passou a participar de campanhas, eventos e ações publicitárias em diferentes regiões do país.

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