Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil, esteve em São José dos Campos nesta segunda-feira (8) para cumprir uma agenda de gravações na cidade.

O ex-BBB participa de ações de divulgação de um programa ligado ao segmento de bets, do qual é um dos divulgadores.

Durante a passagem por São José, Davi também almoçou no restaurante Al Badah, um dos estabelecimentos mais tradicionais da cidade. A presença do ex-BBB chamou a atenção de moradores e frequentadores do local.