Uma adolescente de 13 anos morreu após sofrer um mal súbito durante a participação em um acampamento religioso. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu após apresentar sucessivas paradas cardiorrespiratórias.

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O caso ocorreu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (5). A vítima foi identificada como Micaelly Tarifa Maldonato Amaral, que participava de atividades ligadas a um evento religioso quando passou mal e desmaiou.