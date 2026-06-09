Uma adolescente de 13 anos morreu após sofrer um mal súbito durante a participação em um acampamento religioso. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu após apresentar sucessivas paradas cardiorrespiratórias.
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O caso ocorreu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (5). A vítima foi identificada como Micaelly Tarifa Maldonato Amaral, que participava de atividades ligadas a um evento religioso quando passou mal e desmaiou.
Após o incidente, a adolescente foi levada às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente. Segundo a unidade hospitalar, ela deu entrada com rebaixamento do nível de consciência e precisou de atendimento emergencial.
Ainda conforme o hospital, Micaelly sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias durante a internação. As equipes médicas realizaram manobras de reanimação, mas a paciente morreu na madrugada de sábado (6).
Nas redes sociais, a mãe da adolescente, Dayane Maldonato, relatou que a filha teve 15 paradas cardíacas. Ela afirmou que a família ainda aguarda esclarecimentos sobre a causa do problema de saúde que levou à morte da jovem.
Micaelly integrava o Clube de Desbravadores Dínamis e estudava no Colégio Adventista. Após a confirmação do falecimento, instituições ligadas à Igreja Adventista divulgaram notas de pesar e prestaram solidariedade aos familiares e amigos.
O sepultamento foi realizado no domingo (8), no Cemitério Municipal São João Batista, em Presidente Prudente.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita por morte súbita e segue investigando o caso. Exames e laudos deverão auxiliar na identificação das causas do falecimento.