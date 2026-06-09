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TRAGÉDIA

Micaelly, 13 anos, morre após sofrer 15 paradas cardíacas

Por Da Redação | Presidente Prudente
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Micaelly, 13 anos, morre após sofrer 15 paradas cardíacas
Micaelly, 13 anos, morre após sofrer 15 paradas cardíacas

Uma adolescente de 13 anos morreu após sofrer um mal súbito durante a participação em um acampamento religioso. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu após apresentar sucessivas paradas cardiorrespiratórias.

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O caso ocorreu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (5). A vítima foi identificada como Micaelly Tarifa Maldonato Amaral, que participava de atividades ligadas a um evento religioso quando passou mal e desmaiou.

Após o incidente, a adolescente foi levada às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente. Segundo a unidade hospitalar, ela deu entrada com rebaixamento do nível de consciência e precisou de atendimento emergencial.

Ainda conforme o hospital, Micaelly sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias durante a internação. As equipes médicas realizaram manobras de reanimação, mas a paciente morreu na madrugada de sábado (6).

Nas redes sociais, a mãe da adolescente, Dayane Maldonato, relatou que a filha teve 15 paradas cardíacas. Ela afirmou que a família ainda aguarda esclarecimentos sobre a causa do problema de saúde que levou à morte da jovem.

Micaelly integrava o Clube de Desbravadores Dínamis e estudava no Colégio Adventista. Após a confirmação do falecimento, instituições ligadas à Igreja Adventista divulgaram notas de pesar e prestaram solidariedade aos familiares e amigos.

O sepultamento foi realizado no domingo (8), no Cemitério Municipal São João Batista, em Presidente Prudente.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita por morte súbita e segue investigando o caso. Exames e laudos deverão auxiliar na identificação das causas do falecimento.

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