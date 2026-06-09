Uma bebê de 1 ano morreu após permanecer internada por mais de uma semana em estado grave devido a queimaduras sofridas em um acidente doméstico. A criança não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica para reverter seu quadro clínico.

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O caso ocorreu em Goiânia. Segundo informações repassadas pela família, a menina caiu dentro de uma panela contendo soro de leite em alta temperatura, sofrendo queimaduras em grande parte do corpo.