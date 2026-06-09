Uma bebê de 1 ano morreu após permanecer internada por mais de uma semana em estado grave devido a queimaduras sofridas em um acidente doméstico. A criança não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica para reverter seu quadro clínico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Goiânia. Segundo informações repassadas pela família, a menina caiu dentro de uma panela contendo soro de leite em alta temperatura, sofrendo queimaduras em grande parte do corpo.
O acidente foi registrado no dia 23 de maio. Pouco depois da ocorrência, a criança foi levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu atendimento emergencial e foi internada devido à gravidade das lesões.
Durante os dias seguintes, os médicos realizaram diversos procedimentos para tentar estabilizar o estado de saúde da paciente. No entanto, a extensão das queimaduras manteve o quadro considerado crítico.
Após mais de uma semana de internação, a bebê não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos. A morte foi confirmada na manhã de segunda-feira (1º), às 6h35.
O caso comoveu familiares e moradores da região, além de servir como alerta para os riscos de acidentes domésticos envolvendo líquidos aquecidos e crianças pequenas.