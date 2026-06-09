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TRAGÉDIA

Bebê morre com 74% do corpo queimado após cair em panela quente

Por Da Redação | Goiânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Bebê morre com 74% do corpo queimado após cair em panela quente
Bebê morre com 74% do corpo queimado após cair em panela quente

Uma bebê de 1 ano morreu após permanecer internada por mais de uma semana em estado grave devido a queimaduras sofridas em um acidente doméstico. A criança não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica para reverter seu quadro clínico.

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O caso ocorreu em Goiânia. Segundo informações repassadas pela família, a menina caiu dentro de uma panela contendo soro de leite em alta temperatura, sofrendo queimaduras em grande parte do corpo.

O acidente foi registrado no dia 23 de maio. Pouco depois da ocorrência, a criança foi levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu atendimento emergencial e foi internada devido à gravidade das lesões.

Durante os dias seguintes, os médicos realizaram diversos procedimentos para tentar estabilizar o estado de saúde da paciente. No entanto, a extensão das queimaduras manteve o quadro considerado crítico.

Após mais de uma semana de internação, a bebê não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos. A morte foi confirmada na manhã de segunda-feira (1º), às 6h35.

O caso comoveu familiares e moradores da região, além de servir como alerta para os riscos de acidentes domésticos envolvendo líquidos aquecidos e crianças pequenas.

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