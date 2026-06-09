Os irmãos gêmeos siameses Bernardo e Eduardo morreram após complicações de saúde registradas poucos dias antes da cirurgia de separação que estava programada para esta semana. A informação foi confirmada pelo médico Zacharias Calil em publicação nas redes sociais neste domingo (7).

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Os bebês haviam nascido em maio no Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia, unidos pela região do abdômen. Desde o nascimento, eles eram acompanhados por uma equipe multidisciplinar que preparava o procedimento cirúrgico de separação.