Os irmãos gêmeos siameses Bernardo e Eduardo morreram após complicações de saúde registradas poucos dias antes da cirurgia de separação que estava programada para esta semana. A informação foi confirmada pelo médico Zacharias Calil em publicação nas redes sociais neste domingo (7).
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Os bebês haviam nascido em maio no Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia, unidos pela região do abdômen. Desde o nascimento, eles eram acompanhados por uma equipe multidisciplinar que preparava o procedimento cirúrgico de separação.
Segundo o médico, Bernardo apresentou no sábado (6) um quadro grave de enterocolite necrosante intestinal, doença que afeta principalmente recém-nascidos e pode provocar complicações severas. Em seguida, o bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória irreversível.
Após a morte de Bernardo, a equipe médica decidiu realizar uma cirurgia de emergência no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), na tentativa de separar os irmãos e preservar a vida de Eduardo.
De acordo com Zacharias Calil, o procedimento foi concluído com sucesso do ponto de vista técnico, mas Eduardo não resistiu às complicações e também morreu.
A cirurgia de separação estava inicialmente prevista para a próxima quarta-feira (10). Conforme relatou o médico, toda a equipe já se preparava para realizar o procedimento de forma planejada, mas a piora repentina do quadro clínico de um dos bebês tornou necessária a intervenção emergencial.
A morte dos irmãos gerou comoção e mobilizou manifestações de solidariedade à família e aos profissionais envolvidos no acompanhamento do caso.