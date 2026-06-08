09 de junho de 2026
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PROBLEMA

Carro quebrado causa congestionamento e trava vias de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Trânsito ficou intenso em São José
Trânsito ficou intenso em São José

Motoristas enfrentaram um grande congestionamento na noite desta segunda-feira (8) na região oeste de São José dos Campos. Por volta das 19h30, o trânsito ficou praticamente parado em importantes vias da região, como as avenidas Eduardo Cury e Via Oeste. As imagens impressionam.

Segundo informações preliminares, o congestionamento foi provocado por um veículo quebrado na Avenida Lineu de Moura, nas proximidades do Bike Point. O problema refletiu no fluxo de veículos e causou lentidão em diferentes pontos da região.

Por volta das 20h, o carro passava por remoção com o apoio de um guincho. A expectativa era de que o trânsito fosse liberado em instantes, com a normalização gradual do tráfego.

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