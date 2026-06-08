Motoristas enfrentaram um grande congestionamento na noite desta segunda-feira (8) na região oeste de São José dos Campos. Por volta das 19h30, o trânsito ficou praticamente parado em importantes vias da região, como as avenidas Eduardo Cury e Via Oeste. As imagens impressionam.

Segundo informações preliminares, o congestionamento foi provocado por um veículo quebrado na Avenida Lineu de Moura, nas proximidades do Bike Point. O problema refletiu no fluxo de veículos e causou lentidão em diferentes pontos da região.

Por volta das 20h, o carro passava por remoção com o apoio de um guincho. A expectativa era de que o trânsito fosse liberado em instantes, com a normalização gradual do tráfego.