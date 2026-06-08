Um idoso de 63 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar uma avenida. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada em uma unidade hospitalar.

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O acidente ocorreu na última quinta-feira (4), em Alvinópolis, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar, o pedestre teria percebido a aproximação da motocicleta, mas acreditou que conseguiria concluir a travessia antes da passagem do veículo.