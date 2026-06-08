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ACIDENTE

VÍDEO: Idoso é atropelado por moto em alta velocidade e morre

Por Da Redação | Alvinópolis (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Idoso é atropelado por moto em alta velocidade e morre
Idoso é atropelado por moto em alta velocidade e morre

Um idoso de 63 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar uma avenida. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada em uma unidade hospitalar.

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O acidente ocorreu na última quinta-feira (4), em Alvinópolis, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar, o pedestre teria percebido a aproximação da motocicleta, mas acreditou que conseguiria concluir a travessia antes da passagem do veículo.

Segundo os militares, o motociclista, de 20 anos, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, tanto o condutor quanto o pedestre foram arremessados ao solo.

O idoso sofreu ferimentos graves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado inconsciente ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, onde morreu pouco tempo depois.

Já o motociclista também foi levado para a mesma unidade de saúde. Apesar de ter sido encontrado inconsciente após o acidente, ele sofreu apenas ferimentos leves e permaneceu internado para observação médica.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2023. Conforme os policiais, os débitos pendentes foram quitados pela empresa para a qual o jovem prestava serviços de entrega, permitindo a liberação do veículo.

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