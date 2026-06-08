Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz após deixar a filha de 3 anos sozinha em casa durante a madrugada. A criança foi encontrada caminhando sozinha pela rua usando apenas uma fralda, o que mobilizou moradores e autoridades.

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O caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, durante a madrugada de domingo. Populares acionaram a polícia ao perceberem a menina desacompanhada em via pública.