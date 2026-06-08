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ABANDONO

Mãe abandona filha para ir à festa; criança é achada na rua

Por Da Redação | Santo André (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mãe abandona filha para ir à festa; criança é achada na rua
Mãe abandona filha para ir à festa; criança é achada na rua

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz após deixar a filha de 3 anos sozinha em casa durante a madrugada. A criança foi encontrada caminhando sozinha pela rua usando apenas uma fralda, o que mobilizou moradores e autoridades.

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O caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, durante a madrugada de domingo. Populares acionaram a polícia ao perceberem a menina desacompanhada em via pública.

Após acolher a criança, os agentes iniciaram buscas para localizar os responsáveis e conseguiram identificar a mãe. Quando retornou à residência, a jovem admitiu que havia deixado a filha dormindo para ir a um baile funk nas proximidades.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e garantir a proteção da criança. Durante a apuração, o órgão constatou a existência de outras denúncias relacionadas a possíveis episódios de abandono envolvendo a mesma mulher.

Após analisar as circunstâncias da ocorrência, o Conselho Tutelar decidiu pelo acolhimento institucional da menina.

A mãe foi conduzida ao 6º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

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