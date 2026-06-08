A descoberta do corpo de uma bebê de 10 meses dentro de um freezer provocou comoção e mobilizou as autoridades responsáveis pela investigação do caso. A criança estava desaparecida havia cerca de um mês, e a própria mãe foi presa após confessar o crime, segundo a polícia.

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O caso ocorreu em Pernambuco. A vítima foi identificada como Sofia Rayane, e as suspeitas começaram a surgir quando familiares perceberam que a menina não era vista há semanas.