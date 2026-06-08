A descoberta do corpo de uma bebê de 10 meses dentro de um freezer provocou comoção e mobilizou as autoridades responsáveis pela investigação do caso. A criança estava desaparecida havia cerca de um mês, e a própria mãe foi presa após confessar o crime, segundo a polícia.
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O caso ocorreu em Pernambuco. A vítima foi identificada como Sofia Rayane, e as suspeitas começaram a surgir quando familiares perceberam que a menina não era vista há semanas.
De acordo com as investigações, a mãe da criança, Simary Rayane da Silva, de 27 anos, passou a apresentar versões contraditórias sobre o paradeiro da filha, o que aumentou a preocupação entre parentes.
A situação levou a avó da bebê a procurar as autoridades. Posteriormente, ela relatou que a própria filha havia admitido a autoria do crime.
Após a denúncia, policiais foram até a residência da suspeita e localizaram o corpo da criança escondido dentro de um freezer.
Em depoimento, a mulher confessou ter provocado a morte da filha utilizando uma substância conhecida popularmente como "chumbinho", segundo informações da investigação. Ainda conforme o relato prestado às autoridades, ela retirava o corpo do freezer durante a noite para permanecer ao lado da criança.
A suspeita foi presa e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência judicial. O caso continua sendo investigado para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.