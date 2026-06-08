Uma mulher de 34 anos foi condenada a três anos, um mês e dez dias de prisão em regime semiaberto por abandonar a filha recém-nascida. A decisão da Justiça reconheceu que a criança foi exposta a uma situação de risco após ser deixada sozinha pela mãe quando tinha apenas 16 dias de vida.

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O caso ocorreu em outubro de 2025, em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Segundo informações do processo, a mulher teria levado a bebê para um bar, onde consumiu bebidas alcoólicas enquanto permanecia com a criança no colo.