Um bebê de 10 meses morreu após permanecer internado por vários dias devido a complicações respiratórias. José Alfredo de Campos ficou conhecido nacionalmente por ter sido uma das crianças que receberam, por engano, soro antiofídico no lugar da vacina contra hepatite B logo após o nascimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A morte foi registrada na última terça-feira (2), em um hospital de Joinville, em Santa Catarina, mas a informação só veio a público neste sábado (6). Conforme relato da família, a criança estava hospitalizada para tratamento de bronquiolite viral, doença que afeta principalmente bebês e crianças pequenas.