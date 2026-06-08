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NEGLIGÊNCIA MÉDICA

Bebê morre após receber soro de cobra no lugar de vacina

Por Da Redação | Joinville (SC)
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Bebê morre após receber soro de cobra no lugar de vacina
Bebê morre após receber soro de cobra no lugar de vacina

Um bebê de 10 meses morreu após permanecer internado por vários dias devido a complicações respiratórias. José Alfredo de Campos ficou conhecido nacionalmente por ter sido uma das crianças que receberam, por engano, soro antiofídico no lugar da vacina contra hepatite B logo após o nascimento.

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A morte foi registrada na última terça-feira (2), em um hospital de Joinville, em Santa Catarina, mas a informação só veio a público neste sábado (6). Conforme relato da família, a criança estava hospitalizada para tratamento de bronquiolite viral, doença que afeta principalmente bebês e crianças pequenas.

Até o momento, as autoridades de saúde não divulgaram a causa oficial do óbito. Também não existe confirmação de que a morte tenha qualquer relação com o erro ocorrido na maternidade no ano passado.

O caso que tornou José Alfredo conhecido aconteceu em julho de 2025, no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Na ocasião, 11 recém-nascidos receberam soro contra veneno de cobra em vez da vacina destinada à prevenção da hepatite B.

Após o incidente, a unidade hospitalar reconheceu a falha e informou que a quantidade aplicada do soro era reduzida. Especialistas e o Instituto Butantan afirmaram na época que o volume administrado apresentava baixo potencial para provocar reações graves nos bebês.

Mesmo assim, a mãe de José Alfredo declarou que o filho passou a apresentar episódios frequentes de baixa imunidade após o ocorrido. A situação reacendeu debates sobre possíveis consequências do erro e voltou a chamar atenção após a morte da criança.

As famílias dos bebês envolvidos foram orientadas a manter acompanhamento médico contínuo. O episódio foi investigado por órgãos de saúde e autoridades competentes, mas, até o momento, não há evidências que relacionem diretamente o engano na aplicação do medicamento ao falecimento de José Alfredo.

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