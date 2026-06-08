Um homem de 49 anos morreu após se engasgar durante um churrasco em Pindamonhangaba. A vítima foi identificada como Luiz Carlos da Costa Braga, que passou mal na tarde deste domingo (7), enquanto participava de uma confraternização em um bar no bairro Ipê 1.
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Segundo informações do boletim de ocorrência, amigos que estavam no local prestaram os primeiros socorros e o levaram rapidamente para a UPA de Moreira César, mas ele não resistiu.
Engasgo aconteceu durante confraternização
De acordo com o registro policial, Luiz Carlos participava de um churrasco em um estabelecimento localizado na Alameda das Grevíleas, quando se engasgou ao se alimentar.
Testemunhas relataram que a situação mobilizou os amigos presentes, que decidiram transportá-lo imediatamente até a unidade de saúde mais próxima. Um dos participantes da confraternização conduziu o veículo utilizado no socorro.
Equipe médica retirou pedaço de carne
Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César, os profissionais de saúde iniciaram o atendimento de emergência. Conforme documento médico anexado à ocorrência, foi retirado da cavidade oral da vítima um corpo estranho descrito como um pedaço de carne.
Apesar dos esforços da equipe, Luiz Carlos precisou ser submetido a manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, os procedimentos não conseguiram reverter o quadro clínico. O óbito foi constatado às 14h50 pelo médico responsável pelo atendimento.
Polícia Civil investiga as circunstâncias
O caso foi registrado na Delegacia de Pindamonhangaba como morte suspeita e morte acidental, sem qualquer indício de ação criminosa.
Como prevê o procedimento em situações dessa natureza, a Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal) para confirmar oficialmente a causa da morte. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o caso será encaminhado ao distrito policial responsável pela área onde ocorreu o fato.
Engasgo pode se tornar emergência em poucos minutos
Especialistas alertam que episódios de engasgo podem evoluir rapidamente para uma obstrução grave das vias aéreas, principalmente quando a vítima não consegue respirar, tossir ou falar.
Nessas situações, a recomendação é acionar imediatamente os serviços de emergência e buscar ajuda médica o mais rápido possível. Técnicas de desobstrução, quando realizadas por pessoas treinadas, podem aumentar as chances de sobrevivência até a chegada do atendimento especializado.