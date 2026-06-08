Um homem de 49 anos morreu após se engasgar durante um churrasco em Pindamonhangaba. A vítima foi identificada como Luiz Carlos da Costa Braga, que passou mal na tarde deste domingo (7), enquanto participava de uma confraternização em um bar no bairro Ipê 1.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, amigos que estavam no local prestaram os primeiros socorros e o levaram rapidamente para a UPA de Moreira César, mas ele não resistiu.

Engasgo aconteceu durante confraternização