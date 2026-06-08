Uma menina de 2 anos morreu após permanecer por várias horas dentro de um carro fechado em um dia de temperaturas elevadas. A criança não resistiu aos efeitos do calor extremo e da desidratação, segundo informações divulgadas pelas autoridades.
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O caso ocorreu na Espanha e gerou grande comoção. De acordo com os primeiros relatos, a menina teria sido esquecida pelo pai dentro do veículo enquanto ele seguia sua rotina de trabalho.
As informações apontam que o homem recebeu uma ligação telefônica ao chegar ao destino e saiu do automóvel sem perceber que a filha ainda estava no banco traseiro. Em seguida, entrou no local onde trabalha e permaneceu ocupado durante toda a manhã e parte da tarde.
Somente horas depois a ausência da criança foi notada. Quando a situação foi descoberta, equipes de emergência foram acionadas, mas a menina já apresentava sinais incompatíveis com a vida.
As autoridades espanholas abriram investigação para esclarecer todas as circunstâncias do caso. A principal hipótese é de que a criança tenha morrido em consequência da exposição prolongada às altas temperaturas registradas no interior do veículo.
Especialistas alertam que a temperatura dentro de um carro fechado pode subir rapidamente, mesmo em períodos relativamente curtos, representando risco grave, especialmente para crianças pequenas.