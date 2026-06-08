Uma menina de 2 anos morreu após permanecer por várias horas dentro de um carro fechado em um dia de temperaturas elevadas. A criança não resistiu aos efeitos do calor extremo e da desidratação, segundo informações divulgadas pelas autoridades.

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O caso ocorreu na Espanha e gerou grande comoção. De acordo com os primeiros relatos, a menina teria sido esquecida pelo pai dentro do veículo enquanto ele seguia sua rotina de trabalho.