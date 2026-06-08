A morte da advogada Rafaela Polanco, de 39 anos, segue cercada de mistério. A profissional foi encontrada sem vida em sua residência no último sábado (6), e a causa do óbito ainda é investigada pelas autoridades. Dois dias antes, ela havia feito sua última publicação nas redes sociais, participando de uma tendência popular na internet.

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O caso foi registrado no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, no Acre. Rafaela era filha do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ronald Polanco Ribeiro.