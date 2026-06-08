A morte da advogada Rafaela Polanco, de 39 anos, segue cercada de mistério. A profissional foi encontrada sem vida em sua residência no último sábado (6), e a causa do óbito ainda é investigada pelas autoridades. Dois dias antes, ela havia feito sua última publicação nas redes sociais, participando de uma tendência popular na internet.
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O caso foi registrado no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, no Acre. Rafaela era filha do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ronald Polanco Ribeiro.
A advogada compartilhava conteúdos nas redes sociais e, na quinta-feira (4), publicou um vídeo que acabou se tornando sua última postagem pública. A morte foi confirmada no sábado, e o sepultamento ocorreu no domingo (7), na Capela São João Batista.
Além da atuação na advocacia, Rafaela também trabalhou como servidora do Ministério Público do Acre (MPAC). Ela deixa um filho, Enrico, de 6 anos.
Em razão da perda, o Tribunal de Contas do Estado decretou luto oficial de três dias. Em nota, a presidente da Corte, Dulce Benício, manifestou solidariedade aos familiares em nome dos conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, auditores e servidores.
Autoridades e instituições também prestaram homenagens. A governadora do Acre, Mailza Assis, e o Ministério Público do Estado divulgaram notas de pesar lamentando a morte e oferecendo apoio à família.
A Polícia Civil do Acre informou que as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Exames periciais foram solicitados e deverão indicar a causa do óbito, que permanece sob investigação.