Um menino de 5 anos morreu após cair de um caminhão em movimento e ser atropelado pelo próprio veículo na tarde da última sexta-feira (5). Equipes de resgate foram acionadas, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar a uma unidade hospitalar. O acidente ocorreu em José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A vítima foi identificada como Bernardo Balbino Boaventura.
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Segundo informações repassadas pelo pai à polícia, os dois retornavam para casa quando o acidente aconteceu. Por volta das 15h30, ao entrarem no pátio da residência com o caminhão, a criança teria aberto a porta do veículo e caído.
Ainda de acordo com o relato, o motorista tentou frear imediatamente ao perceber a queda do filho. No entanto, o caminhão não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo o menino.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma aeronave da polícia foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. Apesar dos esforços das equipes de socorro, Bernardo não resistiu à gravidade dos ferimentos.
A morte da criança causou comoção na comunidade local. Em nota de pesar, a Escola Francisco Bertelli, onde o menino estudava, lamentou a perda e destacou as lembranças deixadas pelo aluno entre colegas, professores e funcionários.
A instituição afirmou que a alegria, a inocência e o carinho de Bernardo permanecerão na memória da comunidade escolar neste momento de luto.