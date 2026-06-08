Um menino de 5 anos morreu após cair de um caminhão em movimento e ser atropelado pelo próprio veículo na tarde da última sexta-feira (5). Equipes de resgate foram acionadas, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar a uma unidade hospitalar. O acidente ocorreu em José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A vítima foi identificada como Bernardo Balbino Boaventura.

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Segundo informações repassadas pelo pai à polícia, os dois retornavam para casa quando o acidente aconteceu. Por volta das 15h30, ao entrarem no pátio da residência com o caminhão, a criança teria aberto a porta do veículo e caído.