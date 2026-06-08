Uma discussão entre vizinhos terminou em tragédia e resultou na condenação de um homem pelo assassinato de uma jovem de 21 anos. O crime ocorreu após um desentendimento relacionado a um cachorro durante um passeio, segundo apontaram as investigações e o julgamento do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu em Denver, nos Estados Unidos, em junho de 2020. A vítima, Isabella Thallas, caminhava com o namorado, Darian Simon, e o cachorro do casal nas proximidades de um condomínio residencial quando ocorreu a discussão com um morador do local.