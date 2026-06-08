Uma discussão entre vizinhos terminou em tragédia e resultou na condenação de um homem pelo assassinato de uma jovem de 21 anos. O crime ocorreu após um desentendimento relacionado a um cachorro durante um passeio, segundo apontaram as investigações e o julgamento do caso.
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O episódio aconteceu em Denver, nos Estados Unidos, em junho de 2020. A vítima, Isabella Thallas, caminhava com o namorado, Darian Simon, e o cachorro do casal nas proximidades de um condomínio residencial quando ocorreu a discussão com um morador do local.
De acordo com os promotores, após a troca de ofensas e provocações, Michael Close retornou ao apartamento onde vivia. Pouco tempo depois, ele pegou um rifle no estilo AK-47 e efetuou diversos disparos pela janela do imóvel.
As investigações apontaram que 24 tiros foram disparados na direção do casal. Isabella foi atingida e morreu ainda no local. Já Darian Simon também sofreu ferimentos causados pelos disparos, mas conseguiu sobreviver.
O caso ganhou ampla repercussão nos Estados Unidos devido à motivação considerada banal para um crime de extrema violência. Segundo a acusação, o conflito teve início a partir de uma discussão envolvendo o comportamento do cachorro e comentários feitos durante o passeio.
Durante o julgamento, familiares e amigos da vítima acompanharam a leitura da sentença. Michael Close foi considerado culpado pelo homicídio de Isabella e agora poderá enfrentar uma pena que inclui prisão perpétua, conforme prevê a legislação local.