Uma menina de 12 anos morreu após ser brutalmente agredida pelo próprio pai, de 42 anos, que foi preso em flagrante na noite de domingo (7). Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou ter iniciado as agressões depois de acessar uma conversa da filha com um garoto em uma rede social. O caso é investigado como feminicídio.

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O crime aconteceu no bairro Serra Dourada, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. A vítima, identificada como Olga Beatriz Santos da Silva, foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Verdão, mas já chegou sem sinais vitais. A equipe médica constatou diversas lesões compatíveis com espancamento.