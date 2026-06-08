09 de junho de 2026
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FERIADO SEGURO

SJC: Ação prende 14 e aplica 74 multas por perturbação do sossego

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMSJC
Operação em São José no feriado de Corpus Christi
Operação em São José no feriado de Corpus Christi

Operação Feriado Seguro em São José dos Campos deteve 14 pessoas, capturou quatro procurados pela Justiça e aplicou 74 multas a carros com som alto ou motos com escapamentos irregulares que causavam perturbação do sossego. 

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A ação foi realizada pela Prefeitura de São José dos Campos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 3 e 7 de junho.

A ação integrada entre as forças de segurança e as equipes de trânsito e da fiscalização resultou em mais uma ofensiva importante contra a criminalidade no município.

Ao longo dos cinco dias de operação, as equipes abordaram 144 pessoas e 56 veículos em bloqueios e fiscalizações realizados em locais de grande fluxo por toda a cidade. Também foram recuperados oito veículos com registro ativo de furto ou roubo.

Sistemas inteligentes

Na sexta-feira (5), após os sistemas inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) emitirem alerta de passagem de veículo cadastrado com queixa de furto, os operadores localizaram um carro e informaram as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar sobre o trajeto utilizado pelo suspeito.

Uma equipe do grupamento de bicicleta (Gbike) fez a abordagem na avenida Dr. Adhemar de Barros, no bairro Jardim São Dimas, e encaminhou o motorista e o veículo apreendido para a Central de Polícia Judiciária.

Acionamento rápido via 190

Na madrugada de sexta-feira (5), após uma ligação para o 190 denunciando o roubo de um veículo ocorrido minutos antes na Via Cambuí, na região sudeste, as equipes do CSI identificaram o trajeto do carro e acionaram os agentes. O veículo foi localizado e recuperado no bairro Santa Cecília 2.

Na noite de sábado (6), após uma denúncia pelo telefone 153 da GCM, as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), com o apoio da Patrulha Maria da Penha, foram acionadas para atender a uma ocorrência de roubo de celular e descumprimento de medida protetiva no bairro Campos de São José, na região leste.

Com o monitoramento das câmeras do CSI, o suspeito foi localizado e abordado pelos agentes, sendo conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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