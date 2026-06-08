Operação Feriado Seguro em São José dos Campos deteve 14 pessoas, capturou quatro procurados pela Justiça e aplicou 74 multas a carros com som alto ou motos com escapamentos irregulares que causavam perturbação do sossego.
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A ação foi realizada pela Prefeitura de São José dos Campos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 3 e 7 de junho.
A ação integrada entre as forças de segurança e as equipes de trânsito e da fiscalização resultou em mais uma ofensiva importante contra a criminalidade no município.
Ao longo dos cinco dias de operação, as equipes abordaram 144 pessoas e 56 veículos em bloqueios e fiscalizações realizados em locais de grande fluxo por toda a cidade. Também foram recuperados oito veículos com registro ativo de furto ou roubo.
Sistemas inteligentes
Na sexta-feira (5), após os sistemas inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) emitirem alerta de passagem de veículo cadastrado com queixa de furto, os operadores localizaram um carro e informaram as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar sobre o trajeto utilizado pelo suspeito.
Uma equipe do grupamento de bicicleta (Gbike) fez a abordagem na avenida Dr. Adhemar de Barros, no bairro Jardim São Dimas, e encaminhou o motorista e o veículo apreendido para a Central de Polícia Judiciária.
Acionamento rápido via 190
Na madrugada de sexta-feira (5), após uma ligação para o 190 denunciando o roubo de um veículo ocorrido minutos antes na Via Cambuí, na região sudeste, as equipes do CSI identificaram o trajeto do carro e acionaram os agentes. O veículo foi localizado e recuperado no bairro Santa Cecília 2.
Na noite de sábado (6), após uma denúncia pelo telefone 153 da GCM, as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), com o apoio da Patrulha Maria da Penha, foram acionadas para atender a uma ocorrência de roubo de celular e descumprimento de medida protetiva no bairro Campos de São José, na região leste.
Com o monitoramento das câmeras do CSI, o suspeito foi localizado e abordado pelos agentes, sendo conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.