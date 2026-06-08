Operação Feriado Seguro em São José dos Campos deteve 14 pessoas, capturou quatro procurados pela Justiça e aplicou 74 multas a carros com som alto ou motos com escapamentos irregulares que causavam perturbação do sossego.

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A ação foi realizada pela Prefeitura de São José dos Campos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 3 e 7 de junho.