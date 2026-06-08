Um carro ficou preso sobre o guard-rail após um acidente registrado na região do Viaduto Kanebo, na zona sul de São José dos Campos, nesta segunda-feira (8). O caso chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

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Segundo informações iniciais, o condutor seguia pelo acesso à rotatória que liga a região ao Anel Viário quando perdeu o controle da direção. Com o impacto, o veículo acabou subindo na proteção metálica e permaneceu suspenso.