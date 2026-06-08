09 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Veículo para sobre guard-rail após acidente na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro ficou sob guard rail
Carro ficou sob guard rail

Um carro ficou preso sobre o guard-rail após um acidente registrado na região do Viaduto Kanebo, na zona sul de São José dos Campos, nesta segunda-feira (8). O caso chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações iniciais, o condutor seguia pelo acesso à rotatória que liga a região ao Anel Viário quando perdeu o controle da direção. Com o impacto, o veículo acabou subindo na proteção metálica e permaneceu suspenso.

Veja aqui o vídeo do acidente.

A ocorrência foi registrada em um trecho de grande movimento entre a zona sul e a região central da cidade. Por causa do acidente, o trânsito apresentou lentidão, principalmente para os motoristas que seguiam no sentido Centro durante o horário de almoço.

As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários