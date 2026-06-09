A estudante Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26 anos, desabafou nas redes sociais sobre o acidente com uma moto aquática que a deixou 42 horas à deriva no mar e provocou a morte de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, no Litoral Norte.

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A moto aquática em que eles estavam deu pane e afundou. Ambos ficaram à deriva no mar em Ilhabela. Bruna foi resgatada com vida por pescadores quase dois dias depois do acidente. corpo de Dheorge foi encontrado oito dias após o início das buscas.