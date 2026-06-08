O CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba bateu recorde de ocorrências com familiares de presos no horário de visitas. A unidade impediu a entrada de sete visitantes durante os procedimentos de segurança para visitação aos custodiados. O Complexo Penal de Tremembé também registrou um flagrante com uma visita de um sentenciado.

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De acordo com a Polícia Penal do Estado de São Paulo, três mulheres foram barradas quando passaram pela inspeção com o aparelho de escâner corporal do CDP, no sábado (6). O equipamento mostrou anormalidades nas imagens captadas e, por isso, o acesso das visitantes ao cárcere não foi autorizado, conforme estabelecido pelas normas internas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).