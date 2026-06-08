O CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba bateu recorde de ocorrências com familiares de presos no horário de visitas. A unidade impediu a entrada de sete visitantes durante os procedimentos de segurança para visitação aos custodiados. O Complexo Penal de Tremembé também registrou um flagrante com uma visita de um sentenciado.
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De acordo com a Polícia Penal do Estado de São Paulo, três mulheres foram barradas quando passaram pela inspeção com o aparelho de escâner corporal do CDP, no sábado (6). O equipamento mostrou anormalidades nas imagens captadas e, por isso, o acesso das visitantes ao cárcere não foi autorizado, conforme estabelecido pelas normas internas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).
Entre as ocorrências registradas no CDP de Caraguatatuba no sábado, duas jovens, de 23 e 21 anos, tentavam visitar os companheiros detidos. A terceira visitante, de 26 anos, não conseguiu ingressar na unidade prisional para visitar o irmão preso.
Ainda no sábado, a Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé também registrou uma ocorrência com familiar de um preso. Uma mulher de 51 anos que tentava visitar o filho sentenciado não foi autorizada a entrar no estabelecimento penal.
Ela apresentou irregularidades nas imagens capturadas pelo escâner corporal, mas negou possuir qualquer tipo de material ilícito consigo. Ela também se recusou a ser encaminhada até o pronto socorro mais próximo para realizar exames de imagem complementares, que pudessem atestar a ausência de objeto estranho em seu corpo.
Dessa forma, de acordo com o Regimento Interno Padrão da SAP, a P1 de Tremembé negou o acesso à visitação e instaurou expediente administrativo para suspender o nome da mulher do cadastro de visitantes da SAP.
Cinco mulheres flagradas no domingo
No domingo (7), cinco mulheres, de 20, 27, 35, 32 e 20 anos, respectivamente, também companheiras de presos do CDP de Caraguatatuba, foram proibidas de ingressar no presídio ao serem surpreendidas na revista com o escâner corporal.
O CDP abriu expediente interno administrativo para suspender do rol de visitas da SAP todas as mulheres envolvidas nas ocorrências do fim de semana.