O Circuito Beach Tennis, considerado o maior circuito da modalidade no país, conheceu neste domingo (8) os campeões da sexta etapa da temporada. Pela primeira vez, a competição foi realizada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.
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As disputas aconteceram na Arena Nacional, estrutura localizada dentro do Serramar Shopping. O local também recebeu o Pan-Americano de Beach Tennis na temporada passada.
No torneio masculino, o título ficou com o campineiro Flávio Arouca, líder do ranking do Circuito, e seu parceiro Andrey Soares. Na decisão, a dupla venceu Richard Gomes e Thomas Vilella por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5).
A conquista foi a segunda de Flávio Arouca na temporada. Antes, ele já havia levantado o troféu na etapa de Campinas, disputada na Arena Aveiro.
Entre as mulheres, o título ficou com Daniela Bozko e Maria Caruccio. As duas derrotaram Flávia Picanço e Mônica Santos na final por 7/5 e 6/4, em uma partida equilibrada.
Após a conquista, Maria Caruccio comemorou mais um resultado positivo no Circuito. Ela lembrou que já havia sido campeã da categoria Feminina A quando ainda competia como amadora.
“Estou muito feliz, amo jogar o Circuito, disputei várias vezes, já tinha sido campeã da Feminina A quando era amadora, ganhei uma viagem maravilhosa e agora muito feliz em ser campeã também no Profissional”, afirmou.
Daniela Bozko também celebrou o título e destacou a experiência de participar do evento.
“É minha terceira vez jogando, estou muito contente, é muito divertido de jogar. Agora que me mudei para São Paulo espero disputar várias etapas”, disse a atleta, natural do Rio Grande do Sul.
A próxima parada do Circuito Beach Tennis será entre os dias 26 e 28 de junho, na Apollo Beach House, em Itu (SP). A etapa será importante para atletas profissionais e amadores que seguem na disputa por vagas no Finals. Os campeões da competição garantem uma viagem com despesas pagas para disputar um torneio em Aruba, previsto para 2027.