O Circuito Beach Tennis, considerado o maior circuito da modalidade no país, conheceu neste domingo (8) os campeões da sexta etapa da temporada. Pela primeira vez, a competição foi realizada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.

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As disputas aconteceram na Arena Nacional, estrutura localizada dentro do Serramar Shopping. O local também recebeu o Pan-Americano de Beach Tennis na temporada passada.