O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, vai sediar 17ª edição Festa do Tropeiro nos dias 26, 27 e 28 de junho. A programação do evento inclui culinária típica e músicas regionais, de acordo com divulgação da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) – veja abaixo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A novidade é que, neste ano, serão três dias de festa. O evento, que celebra a rica cultura tropeira, acontece no Parque Municipal de São Francisco Xavier.
A programação deste ano inclui os shows de José Jr e Gabriel (sexta-feira), Fernando e Fabiano (sábado) e Talis & Welinton (domingo).
O evento também terá a missa de abertura no domingo, além de roda de viola, desfile de cavaleiros, apresentações de cultura típica e muito mais.
Festa do Tropeiro
A tradicional Festa do Tropeiro, que atrai grande público, celebra e mantém viva a herança cultural dos tropeiros. Esses migrantes mineiros utilizavam a região da Serra da Mantiqueira como ponto de descanso estratégico em suas longas jornadas desde Minas Gerais.
A abertura oficial, no próximo dia 26, acontece às 18h, com o desfile da Tropa de Mulas. Em seguida, haverá a escolha da rainha do Clube dos Tropeiros. O evento tem entrada gratuita.
A 17ª Festa do Tropeiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
PROGRAMAÇÃO
Sexta (26/6)
18h | Desfile Tropa de Mulas
18h30 | Abertura oficial
19h | Escolha da Rainha do Clube dos Tropeiros de SFX
20h30 | Show José Jr. e Gabriel
Sábado (27/6)
9h | Apresentação de Animais e Tropa de Mulas
Apresentação de Violeiros
10h | Toninho da Gaita Ponto
11h | Hamilton & Tiãozinho
12h | Dupla João Violeiro & Soares Viola
13h | Dupla Ruan Walley & Roberlei
14h | Trio Delfim, Delfino e Daniel
15h | Paulista e Zé Du Vale
16h30 às 17h | Apresentação de cães pastoreiros
17h Gil Soares & Banda
20h | Show Fernando e Fabiano
Domingo (28/6)
9h | Missa Campal com Comitiva Missa Sertaneja
10h | Benção dos Animais
10h30 | Desfile de Cavaleiros e Tropeiros
Apresentação de Violeiros
10h30 | Elson Di Campos e Cleverson Viola
12h | Manifestação Cultural – Maracatu Baque do Xico
13h | Quarteto Havai
14h | Dupla Pardal & Canarinho
15h | Marcos e Michele & Banda
18h | Show Talis e Welinton