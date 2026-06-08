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FESTA POPULAR

Com shows, FCCR divulga programação da Festa do Tropeiro em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Paulo Amaral/FCCR
Evento terá a missa de abertura no domingo
Evento terá a missa de abertura no domingo

O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, vai sediar 17ª edição Festa do Tropeiro nos dias 26, 27 e 28 de junho. A programação do evento inclui culinária típica e músicas regionais, de acordo com divulgação da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) – veja abaixo.

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A novidade é que, neste ano, serão três dias de festa. O evento, que celebra a rica cultura tropeira, acontece no Parque Municipal de São Francisco Xavier.

A programação deste ano inclui os shows de José Jr e Gabriel (sexta-feira), Fernando e Fabiano (sábado) e Talis & Welinton (domingo).

O evento também terá a missa de abertura no domingo, além de roda de viola, desfile de cavaleiros, apresentações de cultura típica e muito mais.

Festa do Tropeiro

A tradicional Festa do Tropeiro, que atrai grande público, celebra e mantém viva a herança cultural dos tropeiros. Esses migrantes mineiros utilizavam a região da Serra da Mantiqueira como ponto de descanso estratégico em suas longas jornadas desde Minas Gerais.

A abertura oficial, no próximo dia 26, acontece às 18h, com o desfile da Tropa de Mulas. Em seguida, haverá a escolha da rainha do Clube dos Tropeiros. O evento tem entrada gratuita.

A 17ª Festa do Tropeiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

PROGRAMAÇÃO

Sexta (26/6)

18h | Desfile Tropa de Mulas
18h30 | Abertura oficial
19h | Escolha da Rainha do Clube dos Tropeiros de SFX
20h30 | Show José Jr. e Gabriel


Sábado (27/6)

9h | Apresentação de Animais e Tropa de Mulas
Apresentação de Violeiros
10h | Toninho da Gaita Ponto
11h | Hamilton & Tiãozinho
12h | Dupla João Violeiro & Soares Viola
13h | Dupla Ruan Walley & Roberlei
14h | Trio Delfim, Delfino e Daniel
15h | Paulista e Zé Du Vale
16h30 às 17h | Apresentação de cães pastoreiros
17h Gil Soares & Banda
20h | Show Fernando e Fabiano


Domingo (28/6)

9h | Missa Campal com Comitiva Missa Sertaneja
10h | Benção dos Animais
10h30 | Desfile de Cavaleiros e Tropeiros
Apresentação de Violeiros
10h30 | Elson Di Campos e Cleverson Viola
12h | Manifestação Cultural – Maracatu Baque do Xico
13h | Quarteto Havai
14h | Dupla Pardal & Canarinho
15h | Marcos e Michele & Banda
18h | Show Talis e Welinton

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