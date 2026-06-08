O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, vai sediar 17ª edição Festa do Tropeiro nos dias 26, 27 e 28 de junho. A programação do evento inclui culinária típica e músicas regionais, de acordo com divulgação da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) – veja abaixo.

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A novidade é que, neste ano, serão três dias de festa. O evento, que celebra a rica cultura tropeira, acontece no Parque Municipal de São Francisco Xavier.