Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite de domingo (7) durante um ataque a tiros em Jacareí. O caso foi registrado na rua Manoel Urbano de Souza, na Vila Zezé, segundo a Polícia Civil, que investiga a situação como tentativa de homicídio.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai quando ambos foram interceptados por dois homens que trafegavam em motocicletas diferentes. O encontro ocorreu nas proximidades de uma igreja da região e teria sido seguido por uma discussão cujas motivações ainda não foram esclarecidas.