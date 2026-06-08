Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite de domingo (7) durante um ataque a tiros em Jacareí. O caso foi registrado na rua Manoel Urbano de Souza, na Vila Zezé, segundo a Polícia Civil, que investiga a situação como tentativa de homicídio.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai quando ambos foram interceptados por dois homens que trafegavam em motocicletas diferentes. O encontro ocorreu nas proximidades de uma igreja da região e teria sido seguido por uma discussão cujas motivações ainda não foram esclarecidas.
Segundo relato da vítima, um dos suspeitos seguiu para uma viela ao lado da igreja, enquanto o outro continuou pela via. O pai do adolescente passou a acompanhar um dos indivíduos, que entrou em outra rua e parou em frente a uma residência.
Ainda conforme o registro policial, um terceiro homem saiu do imóvel armado com um revólver e efetuou diversos disparos em direção à motocicleta onde estavam o adolescente e seu pai. Após os tiros, os suspeitos fugiram do local.
Jovem foi atingido no calcanhar
O adolescente foi atingido por um dos disparos na região do calcanhar. Ele foi socorrido pelo próprio pai e levado inicialmente ao pronto-socorro, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Jacareí, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A Polícia Militar tomou conhecimento do caso durante atendimento na unidade hospitalar e apresentou a ocorrência na Delegacia de Plantão de Jacareí. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi identificado.
A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio e encaminhou a investigação ao distrito policial responsável pela área dos fatos. A autoria do crime segue desconhecida.