Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após importunar sexualmente uma passageira em um ônibus que seguia de São Paulo a Vitória (ES). A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 127 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Caçapava, na tarde da última quinta-feira (04).

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A mulher viajava com sua filha de 4 anos e entrou em contato com a Central da PRF para denunciar o crime.