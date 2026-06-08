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PRF prende homem que importunou mulher com criança em ônibus

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
PRF interceptou ônibus após ser acionada por passageira
PRF interceptou ônibus após ser acionada por passageira

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após importunar sexualmente uma passageira em um ônibus que seguia de São Paulo a Vitória (ES). A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 127 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Caçapava, na tarde da última quinta-feira (04).

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A mulher viajava com sua filha de 4 anos e entrou em contato com a Central da PRF para denunciar o crime.

Os policiais interceptaram o veículo e efetuaram a prisão do suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caçapava.

A PRF reforça que denúncias de crimes nas rodovias federais podem ser feitas gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 191.

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