Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá. A ação foi realizada por policiais militares após uma denúncia anônima apontar que a suspeita estaria distribuindo entorpecentes na região. Com ela, os policiais apreenderam 5,5 quilos de drogas.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a equipe intensificou o patrulhamento nas imediações e localizou a mulher carregando uma sacola. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas porções de drogas já preparadas para comercialização.