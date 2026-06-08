09 de junho de 2026
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TRÁFICO

Mulher é presa com mais de 5 quilos de drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
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Ocorrência foi registrada na rua Eufrásio Fernandes
Ocorrência foi registrada na rua Eufrásio Fernandes

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá. A ação foi realizada por policiais militares após uma denúncia anônima apontar que a suspeita estaria distribuindo entorpecentes na região. Com ela, os policiais apreenderam 5,5 quilos de drogas.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a equipe intensificou o patrulhamento nas imediações e localizou a mulher carregando uma sacola. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas porções de drogas já preparadas para comercialização.

Questionada pelos agentes, a suspeita admitiu que armazenava e distribuía os entorpecentes para terceiros. Ela afirmou que não era responsável pela venda direta das drogas, mas pela guarda e entrega do material aos integrantes do esquema criminoso.

Após a confissão, os policiais seguiram até a residência da investigada, localizada na rua Eufrásio Fernandes, no Jardim Esperança. No imóvel, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes escondida em um armário da cozinha.

Drogas seriam entregues a terceiros

Segundo o registro policial, foram apreendidos mais de 2,8 quilos de cocaína, 668 gramas de crack e aproximadamente 1,6 quilo de maconha, além de milhares de porções já embaladas para a venda que pesaram mais de 400 gramas. Também foram recolhidos sacos plásticos utilizados para acondicionar as drogas.

Ainda conforme o boletim, a mulher relatou que recebia cerca de R$ 1 mil para armazenar os entorpecentes e auxiliar na distribuição do material ilícito.

A suspeita colaborou com a ação policial e não ofereceu resistência à prisão. Ela foi conduzida ao plantão da Polícia Civil de Guaratinguetá, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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