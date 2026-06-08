09 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Grávida usou crack e cocaína antes da morte no Vale, diz polícia

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik/Imagem ilustrativa

Uma mulher grávida de aproximadamente cinco meses foi encontrada morta na madrugada deste sábado (7) em uma residência no bairro Rafael Muassab, em Pindamonhangaba. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima, de 32 anos, teria feito uso de cocaína e crack antes de morrer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi localizada sem vida em um dos quartos do imóvel, deitada sobre um colchão e coberta. Equipes do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local. A médica responsável pelo atendimento informou aos policiais que a vítima estava gestante de cerca de cinco meses.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h17 como morte suspeita e encontro de cadáver. Policiais militares foram chamados para prestar apoio à equipe de resgate e encontraram, na residência, dois homens que apresentavam sinais de embriaguez.

Conforme relato registrado no boletim, os dois homens afirmaram que a mulher havia consumido cocaína antes de passar mal. Um deles acrescentou que ela também teria usado crack. A Polícia Civil destacou, porém, que ambos estavam embriagados, circunstância que dificultou a obtenção de informações mais precisas sobre os momentos que antecederam a morte.

A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no imóvel. O corpo da vítima foi encaminhado para exames que deverão apontar a causa da morte.

Investigação

A Polícia Civil de Pindamonhangaba aguarda os resultados dos laudos periciais e do exame necroscópico para esclarecer as circunstâncias do caso. A investigação busca determinar se a morte ocorreu por causas naturais, intoxicação relacionada ao uso de drogas, acidente ou se há qualquer indício de crime.

O boletim de ocorrência foi encaminhado para análise do delegado responsável, que dará continuidade às apurações e poderá ouvir novas testemunhas nos próximos dias. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente confirmada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários