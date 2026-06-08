Uma mulher grávida de aproximadamente cinco meses foi encontrada morta na madrugada deste sábado (7) em uma residência no bairro Rafael Muassab, em Pindamonhangaba. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima, de 32 anos, teria feito uso de cocaína e crack antes de morrer.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi localizada sem vida em um dos quartos do imóvel, deitada sobre um colchão e coberta. Equipes do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local. A médica responsável pelo atendimento informou aos policiais que a vítima estava gestante de cerca de cinco meses.