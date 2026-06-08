Uma mulher grávida de aproximadamente cinco meses foi encontrada morta na madrugada deste sábado (7) em uma residência no bairro Rafael Muassab, em Pindamonhangaba. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a vítima, de 32 anos, teria feito uso de cocaína e crack antes de morrer.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi localizada sem vida em um dos quartos do imóvel, deitada sobre um colchão e coberta. Equipes do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local. A médica responsável pelo atendimento informou aos policiais que a vítima estava gestante de cerca de cinco meses.
A ocorrência foi registrada por volta da 1h17 como morte suspeita e encontro de cadáver. Policiais militares foram chamados para prestar apoio à equipe de resgate e encontraram, na residência, dois homens que apresentavam sinais de embriaguez.
Conforme relato registrado no boletim, os dois homens afirmaram que a mulher havia consumido cocaína antes de passar mal. Um deles acrescentou que ela também teria usado crack. A Polícia Civil destacou, porém, que ambos estavam embriagados, circunstância que dificultou a obtenção de informações mais precisas sobre os momentos que antecederam a morte.
A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no imóvel. O corpo da vítima foi encaminhado para exames que deverão apontar a causa da morte.
Investigação
A Polícia Civil de Pindamonhangaba aguarda os resultados dos laudos periciais e do exame necroscópico para esclarecer as circunstâncias do caso. A investigação busca determinar se a morte ocorreu por causas naturais, intoxicação relacionada ao uso de drogas, acidente ou se há qualquer indício de crime.
O boletim de ocorrência foi encaminhado para análise do delegado responsável, que dará continuidade às apurações e poderá ouvir novas testemunhas nos próximos dias. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente confirmada.