Um adolescente é suspeito de colocar fogo em imóvel em Potim. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de incêndio depois que uma casa pegou fogo na noite de sexta-feira (6), na rua José Batista da Silva, na Vila Olívia. Segundo o boletim de ocorrência, o fogo teria ocorrido após uma briga e uma ameaça feita pouco antes às vítimas.

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O caso foi apresentado na Delegacia de Aparecida e encaminhado à área de Potim. De acordo com o BO, as vítimas relataram que tinham relação de amizade com o adolescente e que chegaram a morar juntos no local dos fatos. O vínculo teria se rompido após um desentendimento sobre a intenção dele de guardar no imóvel uma motocicleta que, segundo o próprio adolescente teria dito, seria produto de crime.