Um adolescente é suspeito de colocar fogo em imóvel em Potim. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de incêndio depois que uma casa pegou fogo na noite de sexta-feira (6), na rua José Batista da Silva, na Vila Olívia. Segundo o boletim de ocorrência, o fogo teria ocorrido após uma briga e uma ameaça feita pouco antes às vítimas.
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O caso foi apresentado na Delegacia de Aparecida e encaminhado à área de Potim. De acordo com o BO, as vítimas relataram que tinham relação de amizade com o adolescente e que chegaram a morar juntos no local dos fatos. O vínculo teria se rompido após um desentendimento sobre a intenção dele de guardar no imóvel uma motocicleta que, segundo o próprio adolescente teria dito, seria produto de crime.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A perícia foi requisitada, mas ficou prevista para o dia seguinte por questões técnicas e de segurança.
Adolescente teria provocado vítima
Com 17 anos, o adolescente suspeito de colocar fogo em imóvel em Potim teria encontrado uma das vítimas em um espaço público da cidade antes do incêndio.
Segundo o boletim, ele começou a provocar a vítima, tirou um facão da cintura e chamou o jovem para briga. Os dois entraram em luta corporal, e a vítima conseguiu desarmar o adolescente.
Antes de deixar o local, o adolescente teria feito a ameaça: “vocês vão acordar debaixo de cinza”.
Após a ameaça, uma das vítimas desconfiou que o adolescente poderia colocar fogo na casa. As vítimas voltaram rapidamente ao imóvel e, ao chegarem, encontraram a residência em chamas.
Em seguida, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Depois, foram encaminhadas ao plantão policial para registro da ocorrência.
Ato infracional de incêndio será apurado
O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de incêndio. O boletim aponta danos a documentos e a um telefone celular, além do risco coletivo causado pelo fogo.
A Polícia Civil deve apurar a dinâmica do incêndio, os danos provocados e a participação do adolescente.
A perícia foi acionada, mas o boletim informa que, por questões técnicas e de segurança, o trabalho seria realizado no dia seguinte. O laudo será importante para apontar a origem do fogo, a extensão dos danos e se houve uso de algum material inflamável.
A investigação também deve ouvir testemunhas e analisar eventuais imagens ou registros da região.