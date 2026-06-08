O corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição, foi localizado nas proximidades de uma casa de madeira na avenida Marginal, no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada às 15h42 da última quinta-feira (4).
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O cadáver foi encontrado por policiais militares após uma denúncia. De acordo com o boletim de ocorrência, estava em posição de decúbito dorsal (deitado de costas), trajando calça jeans azul e blusa de moletom cinza.
Devido ao estado de putrefação, não foi possível identificar a vítima.
A equipe realizou uma varredura na casa, um único cômodo de madeira, e localizou receitas médicas e uma guia de atendimento da Santa Casa de Ubatuba, emitidas em nome de um paciente com as iniciais A.S.
A perícia técnica foi acionada e a área foi isolada e preservada até a conclusão dos trabalhos de campo e remoção do corpo para o IML (Instituto Médico-Legal).
O caso foi registrado como morte suspeita e segue sendo investigado, no aguardo dos laudos do exame necroscópico para determinar as causas exatas do óbito e confirmar a identidade da vítima.