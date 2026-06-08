O corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição, foi localizado nas proximidades de uma casa de madeira na avenida Marginal, no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada às 15h42 da última quinta-feira (4).

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O cadáver foi encontrado por policiais militares após uma denúncia. De acordo com o boletim de ocorrência, estava em posição de decúbito dorsal (deitado de costas), trajando calça jeans azul e blusa de moletom cinza.