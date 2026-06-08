O Jacareí Rugby encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens Juvenil 2026 com três títulos nacionais e uma quarta colocação. A competição foi disputada nos dias 5 e 6 de junho, em Jacareí e São José dos Campos, reunindo equipes de diversas regiões do país.
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Os títulos foram conquistados nas categorias Sub-17 Feminino, Sub-19 Masculino e Sub-19 Feminino. Com os resultados, 42 atletas do clube garantiram o direito de pleitear o Bolsa Atleta para a temporada de 2027, benefício destinado aos competidores que terminam entre os três primeiros colocados em campeonatos nacionais.
A campanha começou com aproveitamento total na fase classificatória. Na sexta-feira (5), as equipes do SESI Jacareí Rugby venceram os 12 jogos disputados. No sábado (6), o desempenho foi mantido pelas equipes Sub-17 Feminino e Sub-19 Masculino, que terminaram a competição invictas. O Sub-19 Feminino também fechou o torneio sem derrotas e confirmou o bicampeonato nacional. Já o Sub-17 Masculino terminou na quarta colocação.
Ao longo da competição, as equipes jacareienses disputaram 20 partidas, com 17 vitórias, um empate e duas derrotas.
No Sub-19 Masculino, o SESI Jacareí Rugby venceu UmRio-RJ por 48 a 0 e Melina-MT por 71 a 0 na fase de grupos. Depois, superou SPAC-SP por 19 a 5 e Desterro-SC por 19 a 0. Na final, derrotou o Leões-SP por 14 a 7 e conquistou o título.
“Final dura demais e intensa até a última bola. Qualquer ponto fazia muita diferença, mas conseguimos a vitória no último lance. Só temos a agradecer a união do nosso grupo durante todo o torneio”, afirmou Gustavo Gonçalves, capitão da equipe.
No Sub-19 Feminino, a campanha teve vitórias sobre Desterro-SC por 43 a 0, Melina-MT por 31 a 0 e Leoas-SP por 22 a 0. A equipe empatou com o Pasteur em 12 a 12 na última rodada da fase classificatória. Na decisão, voltou a enfrentar o Pasteur e venceu por 27 a 7 para conquistar o bicampeonato.
“Somos bicampeãs, fechando nosso ciclo juvenil. Nunca tiramos esse troféu da cabeça e conseguimos essa conquista com muito esforço”, disse a capitã Júlia Luchezi.
O terceiro título veio no Sub-17 Feminino. A equipe venceu Melina-MT por 48 a 5, Vem Ser Rugby-Antiqua-RS por 43 a 5, Curitiba-PR por 22 a 10 e Desterro-SC por 31 a 0. Na final, derrotou o São José por 10 a 5 no Clássico Caipira.
No Sub-17 Masculino, o Jacareí Rugby venceu Taubaté por 31 a 0 e Melina por 42 a 7 na primeira fase. Nas quartas de final, eliminou Ilhabela com vitória por 24 a 10. A equipe foi derrotada pela Poli por 28 a 10 na semifinal e perdeu para o Tornados por 14 a 12 na disputa pelo terceiro lugar.
Com o fim do Campeonato Brasileiro Juvenil, o clube encerrou sua temporada de rugby sevens em 2026. Nas categorias de base, disputou 15 competições, conquistando oito títulos, dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. Nas equipes adultas, participou de quatro torneios, com um título, um vice-campeonato e um terceiro lugar.
Somando todas as categorias, as equipes de Jacareí fecharam a temporada de sevens com nove títulos, três vice-campeonatos e três terceiros lugares em 19 competições. O próximo compromisso do clube será a sequência das disputas de Rugby XV nas próximas semanas.