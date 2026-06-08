O Jacareí Rugby encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens Juvenil 2026 com três títulos nacionais e uma quarta colocação. A competição foi disputada nos dias 5 e 6 de junho, em Jacareí e São José dos Campos, reunindo equipes de diversas regiões do país.

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Os títulos foram conquistados nas categorias Sub-17 Feminino, Sub-19 Masculino e Sub-19 Feminino. Com os resultados, 42 atletas do clube garantiram o direito de pleitear o Bolsa Atleta para a temporada de 2027, benefício destinado aos competidores que terminam entre os três primeiros colocados em campeonatos nacionais.