Uma mulher grávida foi encontrada morta dentro de um imóvel em Pindamonhangaba, na madrugada de sábado (7), na rua Antônio Caetano Júnior, no bairro Rafael Muassab.
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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 32 anos estava em um dos quartos, deitada sobre um colchão e coberta. A equipe do Samu informou que ela estaria gestante de aproximadamente cinco meses.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver. A ocorrência aconteceu por volta de 1h17 e foi apresentada na Delegacia de Pindamonhangaba.
Policiais militares foram acionados para apoio à equipe do Samu. No imóvel, além da mulher, havia dois homens, que apresentavam sinais de embriaguez, conforme o registro policial.
A perícia técnica foi acionada e equipes permaneceram no local até a conclusão dos trabalhos iniciais.
Mulher estava no quarto
A mulher grávida foi localizada pela equipe do Samu no interior do imóvel. De acordo com o boletim, a médica que atendia a ocorrência informou aos policiais que a vítima estava em um dos quartos, sobre um colchão e coberta.
O documento também aponta que a mulher estaria gestante de cerca de cinco meses. A confirmação oficial das circunstâncias da morte depende de exames e laudos.
Segundo o BO, os dois homens encontrados no imóvel relataram que a mulher teria feito uso de cocaína. Um deles também mencionou uso de cocaína e crack.
A Polícia Civil registrou, no entanto, que os homens estavam embriagados, o que dificultou a coleta de versões mais detalhadas sobre os fatos. Até a publicação desta matéria, não havia conclusão sobre a causa da morte.
Morte será investigada
A morte suspeita em Pindamonhangaba será analisada pela Polícia Civil a partir dos laudos periciais, exame necroscópico e eventuais depoimentos complementares.
O boletim informa que a ocorrência ficou para apreciação do delegado titular. A apuração deve esclarecer se a morte teve causa natural, acidental, relacionada ao uso de substância ou se há indício de crime.