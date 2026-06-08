Uma mulher grávida foi encontrada morta dentro de um imóvel em Pindamonhangaba, na madrugada de sábado (7), na rua Antônio Caetano Júnior, no bairro Rafael Muassab.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 32 anos estava em um dos quartos, deitada sobre um colchão e coberta. A equipe do Samu informou que ela estaria gestante de aproximadamente cinco meses.