Um adolescente foi apreendido com 578 porções de drogas variadas em Taubaté. A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (3). Ele e outras duas pessoas estavam sobre um telhado, nas proximidades da EMIEF Prof. Dr. João Baptista Ortiz Monteiro, na rua Alfredo Teles Peixoto.

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Foram avistados pela equipe da Ronda Ostensiva da GCM (Guarda Civil Municipal) em patrulhamento. Dois suspeitos conseguiram fugir e um deles, o menor, foi alcançado. Ele levava duas sacolas pretas contendo: