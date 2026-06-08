09 de junho de 2026
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Taubaté: Adolescente é apreendido com 578 porções de drogas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Romu
Adolescente foi apreendido com 578 porções de drogas variadas em Taubaté
Adolescente foi apreendido com 578 porções de drogas variadas em Taubaté

Um adolescente foi apreendido com 578 porções de drogas variadas em Taubaté. A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (3). Ele e outras duas pessoas estavam sobre um telhado, nas proximidades da EMIEF Prof. Dr. João Baptista Ortiz Monteiro, na rua Alfredo Teles Peixoto.

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Foram avistados pela equipe da Ronda Ostensiva da GCM (Guarda Civil Municipal) em patrulhamento. Dois suspeitos conseguiram fugir e um deles, o menor, foi alcançado. Ele levava duas sacolas pretas contendo:

140 buchas de macocha

  • 16 pedaços de maconha

  • 124 pedras de crack

    • 167 pinos de cocaína

  • 25 tubos de ICE

  • 11 microtubos de ICE

  • 95 papelotes de ICE

    • O jovem foi encaminhado à delegacia e ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude.

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