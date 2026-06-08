Uma briga em motel de Caçapava terminou em boletim de ocorrência por lesão corporal no contexto de violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (8). A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência inicialmente classificada como agressão em andamento dentro de um motel, no Residencial Esperança.

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Segundo o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento indicaram aos policiais onde estavam as partes envolvidas. A mulher, de 23 anos, recebia atendimento do Samu e apresentava lesão superficial na boca. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro.