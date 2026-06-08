Uma briga em motel de Caçapava terminou em boletim de ocorrência por lesão corporal no contexto de violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (8). A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência inicialmente classificada como agressão em andamento dentro de um motel, no Residencial Esperança.
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Segundo o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento indicaram aos policiais onde estavam as partes envolvidas. A mulher, de 23 anos, recebia atendimento do Samu e apresentava lesão superficial na boca. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro.
O homem, de 25 anos, foi conduzido à Delegacia de Caçapava. O registro policial aponta versões conflitantes sobre a dinâmica da briga. A ocorrência não foi registrada como flagrante e será submetida à apreciação do delegado titular. A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito ao IML (Instituto Médico Legal) para as partes envolvidas.
Briga teria sido motivada por ciúmes
A briga teria ocorrido após o casal ingerir bebida alcoólica desde o fim da tarde de domingo. Segundo os relatos registrados no BO, os dois começaram a beber por volta das 18h em um posto de combustível próximo a um estabelecimento comercial onde trabalham.
Depois, teriam seguido para uma adega e, em seguida, para o motel. Após manterem relação sexual, houve uma discussão motivada por ciúmes, conforme o boletim.
A mulher relatou aos policiais que a discussão estaria relacionada ao irmão do homem e que ele teria passado a agredi-la fisicamente. Ela também afirmou que teria sido impedida de deixar o quarto, pois ele segurava a porta. Por isso, decidiu sair pela janela.
Homem disse que reagiu após agressões
O homem apresentou outra versão à Polícia Civil. Segundo o BO, ele alegou que a mulher teria passado a agredi-lo com tapas e arranhões nos antebraços.
Ele admitiu ter reagido com uma mordida, que teria causado lesão superficial na boca da mulher, além de uma cabeçada.
O homem também afirmou que segurou a porta com a intenção de conversar e resolver o desentendimento, porque ambos teriam bebido muito. Ele disse que pediu aos funcionários do motel que chamassem a polícia.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal, com enquadramento de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.
As partes foram qualificadas como autor/vítima no boletim de ocorrência, já que ambas relataram agressões e foram encaminhadas para avaliação.
O BO informa que a mulher disse aos policiais militares que não se deslocaria à delegacia após atendimento hospitalar, mesmo com recomendação da equipe.
Samu prestou atendimento no motel
Quando a Polícia Militar chegou ao estabelecimento, o Samu já prestava atendimento à mulher. Ela foi levada ao hospital para atendimento médico e qualificação.
O homem foi conduzido à unidade policial, onde apresentou sua versão dos fatos.
A Polícia Civil determinou o registro da ocorrência e a emissão de requisição de IML para as partes, medida usada para documentar eventuais lesões.