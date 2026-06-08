Uma operação de escolta realizada pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) garantiu, na tarde de domingo (7), o transporte seguro de um fígado humano destinado a um transplante de urgência na capital paulista.

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O veículo da Central de Transplantes estava retido no forte congestionamento de retorno do feriado prolongado, na região de Pindamonhangaba, com o tempo limite para a viabilidade do órgão se esgotando.