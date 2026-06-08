09 de junho de 2026
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OPERAÇÃO

PRF: escolta de emergência no Vale garante transplante de fígado

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Chegada dos órgãos em São Paulo após escolta da PRF
Chegada dos órgãos em São Paulo após escolta da PRF

Uma operação de escolta realizada pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) garantiu, na tarde de domingo (7), o transporte seguro de um fígado humano destinado a um transplante de urgência na capital paulista.

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O veículo da Central de Transplantes estava retido no forte congestionamento de retorno do feriado prolongado, na região de Pindamonhangaba, com o tempo limite para a viabilidade do órgão se esgotando.

Por volta das 15h30, a médica responsável pelo transporte fez contato com a PRF informando que o tempo de isquemia do órgão (limite para que ele permaneça viável para o transplante) estava se esgotando devido à lentidão no tráfego.

A ação teve início no km 110 da Via Dutra, em Taubaté. A partir dali, as equipes operacionais da PRF iniciaram uma força-tarefa para abrir caminho pelo tráfego saturado, garantindo a segurança viária e a velocidade necessária para o veículo transportador.

Escolta envolveu equipes da PRF pelo Vale

Para otimizar o deslocamento, a escolta foi repassada sucessivamente entre as equipes que cobrem os trechos de Caçapava, São José dos Campos e Guarulhos. Cada equipe assumiu a condução do comboio dentro de sua respectiva área de atuação, garantindo fluidez contínua através dos pontos mais críticos de lentidão da rodovia.

A escolta foi concluída com sucesso na capital paulista, onde a equipe da PRF acompanhou o veículo até a entrada do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

No momento da entrega, os profissionais de saúde manifestaram agradecimento pelo empenho e agilidade dos policiais, fatores decisivos para viabilizar a cirurgia de alta complexidade.

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