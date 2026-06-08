Uma operação de escolta realizada pelas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) garantiu, na tarde de domingo (7), o transporte seguro de um fígado humano destinado a um transplante de urgência na capital paulista.
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O veículo da Central de Transplantes estava retido no forte congestionamento de retorno do feriado prolongado, na região de Pindamonhangaba, com o tempo limite para a viabilidade do órgão se esgotando.
Por volta das 15h30, a médica responsável pelo transporte fez contato com a PRF informando que o tempo de isquemia do órgão (limite para que ele permaneça viável para o transplante) estava se esgotando devido à lentidão no tráfego.
A ação teve início no km 110 da Via Dutra, em Taubaté. A partir dali, as equipes operacionais da PRF iniciaram uma força-tarefa para abrir caminho pelo tráfego saturado, garantindo a segurança viária e a velocidade necessária para o veículo transportador.
Escolta envolveu equipes da PRF pelo Vale
Para otimizar o deslocamento, a escolta foi repassada sucessivamente entre as equipes que cobrem os trechos de Caçapava, São José dos Campos e Guarulhos. Cada equipe assumiu a condução do comboio dentro de sua respectiva área de atuação, garantindo fluidez contínua através dos pontos mais críticos de lentidão da rodovia.
A escolta foi concluída com sucesso na capital paulista, onde a equipe da PRF acompanhou o veículo até a entrada do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).
No momento da entrega, os profissionais de saúde manifestaram agradecimento pelo empenho e agilidade dos policiais, fatores decisivos para viabilizar a cirurgia de alta complexidade.