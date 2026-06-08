A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou a menor temperatura do estado de São Paulo nesta segunda-feira (8), segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O município marcou 2,9°C.
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Não foi o frio mais intenso em Campos neste ano. A cidade já havia registrado 2,1°C em 12 de maio, marca que permanece como a menor do ano no município. Há registro de geada na Serra da Mantiqueira no começo desta semana.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, as temperaturas permanecem baixas durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, principalmente nas regiões da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e interior paulista, mas entram em gradual elevação durante a tarde.
Taubaté e Cachoeira Paulista
Além de Campos, Taubaté e Cachoeira Paulista registraram recorde de frio em 2026, de acordo com as estações oficiais do Inmet. Taubaté marcou 7,3°C, enquanto Cachoeira Paulista teve 7,2°C, as menores temperaturas do ano nas duas cidades até agora.
Em São Luiz do Paraitinga, a estação do Inmet marcou 6,5°C nesta segunda. O recorde de frio da cidade em 2026 segue sendo 5,8°C, registrado em 7 de maio.
Em Taubaté, a mínima de 7,3°C mostra o avanço do ar frio sobre o Vale do Paraíba. Em Cachoeira Paulista, os 7,2°C também representam a menor marca de 2026 até esta segunda. Os dados são das estações oficiais do Inmet, referência para acompanhamento meteorológico no país.
São José dos Campos marcou 9ºC de temperatura mínima nesta segunda, com tendêndia de queda no início da manhã, segundo o Inmet.
Segunda terá céu aberto
Nesta segunda, de acordo com a Defesa Civil Estadual, o predomínio será de céu aberto, calor moderado à tarde e baixos índices de umidade relativa do ar durante as horas mais quentes do dia.
No Litoral Norte, o sol também predomina, embora a circulação marítima favoreça períodos de maior nebulosidade entre a manhã e a noite, sem condições para chuva significativa.
A recomendação é de atenção à hidratação, especialmente no interior paulista, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 40% durante a tarde.