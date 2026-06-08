A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou a menor temperatura do estado de São Paulo nesta segunda-feira (8), segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O município marcou 2,9°C.

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Não foi o frio mais intenso em Campos neste ano. A cidade já havia registrado 2,1°C em 12 de maio, marca que permanece como a menor do ano no município. Há registro de geada na Serra da Mantiqueira no começo desta semana.