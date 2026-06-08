O tempo no Vale do Paraíba começa a semana com predomínio de sol, temperaturas em elevação e umidade relativa do ar mais baixa durante as tardes, mas a condição deve mudar a partir de quarta-feira (10), com aumento de nebulosidade, neblina e chance de chuva entre o fim do dia e o período de quinta-feira (11), segundo o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

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De acordo com Escobar, segunda e terça-feira devem ser os melhores dias da semana para quem depende de tempo firme no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.