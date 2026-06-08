O tempo no Vale do Paraíba começa a semana com predomínio de sol, temperaturas em elevação e umidade relativa do ar mais baixa durante as tardes, mas a condição deve mudar a partir de quarta-feira (10), com aumento de nebulosidade, neblina e chance de chuva entre o fim do dia e o período de quinta-feira (11), segundo o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.
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De acordo com Escobar, segunda e terça-feira devem ser os melhores dias da semana para quem depende de tempo firme no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
As máximas devem subir gradualmente. No Vale, os termômetros ficam entre 23°C e 27°C no início da semana. No Litoral Norte, a terça-feira pode ter máximas próximas de 28°C. Na Serra da Mantiqueira, as máximas ficam mais baixas, em torno de 18°C.
Semana começa com sol e ar seco
O tempo no Vale esta semana terá predomínio de sol no começo do período. Nesta segunda-feira, a condição é de dia agradável, ensolarado e com temperaturas em elevação gradual em grande parte do Cone Leste de São Paulo.
Apesar do tempo firme, a umidade relativa do ar pode cair durante a tarde e ficar próxima de 30%. Segundo Gustavo Escobar, os índices não devem ficar abaixo desse patamar, mas a condição já exige atenção.
O meteorologista lembra que o período seco favorece o aparecimento de focos de incêndio. Esse padrão é comum nesta época do ano e pode se repetir até outubro, com episódios de tempo seco e queimadas na região.
Terça-feira deve ser o melhor dia
A terça-feira (9) deve ser o dia com condição mais favorável para atividades ao ar livre, com sol, temperatura em elevação e menor chance de chuva.
No Vale, as máximas devem ficar entre 26°C e 27°C. No Litoral, os termômetros podem chegar a 28°C. Já na Serra da Mantiqueira, a temperatura segue mais amena.
As mínimas também começam a subir em relação aos dias anteriores. A previsão indica aumento de 2°C a 3°C nas temperaturas da madrugada e início da manhã.
O tempo começa a mudar na quarta-feira (10), principalmente no período da tarde e da noite.
A mudança será provocada pela atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera, que deve afetar parte do interior do país, incluindo Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
No Vale, a instabilidade deve chegar mais no fim do dia. Em algumas áreas do Vale Histórico, a nebulosidade pode aumentar primeiro, com chance de chuva no fim da tarde ou à noite.
Quinta-feira deve ser o dia mais instável
A quinta-feira (11) tende a ser o dia mais instável da semana na região. A previsão indica tempo mais fechado, céu encoberto e períodos de chuva intermitente.
Segundo Gustavo Escobar, essa característica é pouco comum para esta época do ano, especialmente pela presença de chuva mais persistente associada ao cavado em níveis médios da atmosfera.
Não há, por enquanto, previsão de volumes elevados de chuva, mas o cenário exige acompanhamento porque a instabilidade pode se ajustar conforme o avanço do sistema.
Sexta e sábado ainda podem ter mudanças
Na sexta-feira (12), o tempo pode voltar a ficar instável pela atuação de outro cavado. Esse sistema deve favorecer a formação de uma área de baixa pressão sobre o oceano entre a noite de sexta e o sábado (13).
A depender do posicionamento desse sistema, pode haver mudança mais significativa no tempo da faixa litorânea, com vento, agitação marítima e chuva no Litoral.
Escobar ressalta que ainda há incerteza na previsão. Quando há formação de ciclone extratropical ou subtropical próximo à costa, os modelos numéricos podem mudar bastante com três ou mais dias de antecedência.
Possível ciclone no oceano
A tendência indicada pelo meteorologista é de formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa de São Paulo e do Rio de Janeiro entre o fim de sexta-feira e o início de sábado.
Esse sistema pode evoluir para um ciclone extratropical ou subtropical, mas ainda há incerteza sobre sua intensidade e posição em relação à costa.
Se o sistema ficar mais próximo do litoral, os efeitos podem ser mais sentidos no Litoral, com mudança no vento, instabilidade e piora nas condições marítimas. Caso se forme mais afastado, os impactos podem ser menores.
Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas máximas ficam mais baixas durante a semana. No início do período, a previsão é de máximas próximas de 18°C.
Com o aumento da nebulosidade entre quarta e quinta-feira, a sensação pode ficar mais fria, especialmente em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.
As mínimas, porém, devem subir em relação aos dias anteriores, com marcas que podem chegar a 14°C ou 15°C entre quarta e quinta-feira em áreas do Vale.
Litoral Norte deve ter atenção
No Litoral Norte, a semana começa com tempo firme e máximas próximas das observadas no interior do Vale do Paraíba.
A terça-feira deve ser quente, com máxima perto de 28°C. A partir de quarta, a nebulosidade aumenta, e entre sexta e sábado o comportamento do sistema de baixa pressão no oceano será decisivo para a previsão.
Cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela devem acompanhar novas atualizações, principalmente por causa da possibilidade de vento, chuva e piora marítima.