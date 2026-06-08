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PM prende homem e recupera mala furtada de turista em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Malas foram recuperadas pela polícia
Malas foram recuperadas pela polícia

Um homem foi preso após furtar uma mala de um turista de dentro de um veículo estacionado em via pública, na área central de Aparecida. A ocorrência foi registrada no sábado (6), por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento.

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No local, a vítima afirmou que estava hospedada em uma pousada e, no retorno de uma visita à igreja, constatou que seus pertences tinham sido levados. Após análise das imagens de câmeras de monitoramento, o autor do furto foi identificado, localizado e preso.

Os objetos foram recuperados e devolvidos.

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