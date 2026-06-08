Um homem foi preso após furtar uma mala de um turista de dentro de um veículo estacionado em via pública, na área central de Aparecida. A ocorrência foi registrada no sábado (6), por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento.

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No local, a vítima afirmou que estava hospedada em uma pousada e, no retorno de uma visita à igreja, constatou que seus pertences tinham sido levados. Após análise das imagens de câmeras de monitoramento, o autor do furto foi identificado, localizado e preso.